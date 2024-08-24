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"Не травите этим кошек": в Роскачестве озвучили худшие марки корма для любимцев

Российское Роскачество провело масштабное иссле...

koshka.top

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Российское Роскачество провело масштабное исследование сухих кормов для кошек и выявило неожиданные результаты: не всегда дорогие корма премиум-класса оказываются лучше бюджетных аналогов. Эксперты изучили 25 брендов корма с куриным вкусом — самого популярного выбора среди владельцев кошек.

Безопасность корма: приоритетное внимание

Главный вопрос, который волнует каждого владельца питомца — безопасность корма. Важно, чтобы корм был не только питательным, но и безопасным. Исследование обращало внимание на наличие токсичных элементов, таких как тяжелые металлы (ртуть, свинец), нитриты, радионуклиды, а также микробиологическую обсемененность. Результаты показали, что превышений допустимых норм в кормах не обнаружено.

Обнаруженные несоответствия

Однако исследование выявило некоторые проблемы. В двух брендах обнаружены частицы металломагнитной примеси, которые, хоть и соответствовали ГОСТу по размеру, вышли за рамки нормы по количеству. Также были найдены микотоксины и следы пестицидов и антибиотиков в некоторых образцах, что свидетельствует о возможных нарушениях в процессах производства и хранения сырья.

Недостаток важных элементов

Помимо прочего, в некоторых кормах было выявлено недостаточное содержание селена и калия, что может привести к нехватке этих важных элементов при регулярном употреблении такого корма.

Мясо в составе: мифы и реальность

Исследование также затронуло вопрос наличия мясной составляющей в корме. По результатам анализа, в большинстве кормов мясные компоненты были найдены, но их количество в некоторых случаях оказалось меньше заявленного.

Реакция производителей и меры

Роскачество информировало всех производителей и дистрибьюторов о результатах тестирования. Некоторые производители уже начали внутренние проверки и обещали устранить выявленные несоответствия. Также сообщается, что некоторые торговые площадки уже приняли меры, убрав из продажи товары, не соответствующие требованиям безопасности.

Это исследование поднимает важные вопросы о стандартах качества и безопасности кормов для животных и показывает, что цена не всегда является индикатором качества. Оно также подчеркивает необходимость тщательного контроля за производственными процессами и сырьем, используемым в кормах для домашних животных.

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