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Не покупайте даже с дисконтом: Роскачество назвало марки красной икры с кишечной палочкой

Не покупайте даже с дисконтом: Роскачество назвало марки красной икры с кишечной палочкой

muzoktcrb.ru

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Специалисты Российской системы качества в канун новогодних праздников рассказали россиянам, от покупки какой красной икры им следует воздержаться, так как в ней при исследовании были обнаружены вредные и опасные для организма человека ингредиенты, пишут «Челнинские известия».

В проверке Роскачества участвовали 24 образца икры лососевых, включая икру фасованную и икру на развес.

Эксперты выяснили, что большинство проверяемых образцов оказались некачественными и опасными, более того, в некоторых их них была обнаружена кишечная палочка.

К худшим маркам красной икры Роскачество отнесло такие бренды как «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Сахалин рыба», «Royal Black», «Московский рыбокомбинат», «Форвард-С» и «Лента» из-за выявленной в их продукции кишечной палочки, которая может нанести серьезный вред здоровью человека.

Вместе с тем в черный список не рекомендованных для покупки и употребления в пищу товаров попали ТМ «Корсаков», «Лента», «Красное Золото», «Форвард-С», «Авача», а также икра, которая была приобретена на развес на Даниловском рынке в столице РФ: в продукции от перечисленных брендов было обнаружено несоответствие микробиологическим нормам, что в свою очередь также является грубым нарушением ГОСТ.

Однако не все производители оказались недобросовестными, и красную икру под марками «Очень», «Русское море», ТМ «Тунайча» специалисты Роскачества рекомендуют, так как она полностью соответствует всем Государственным стандартам и нормам.

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