Не блокировка, а намного хуже: WhatsApp вводит новое правило для всех россиян с апреля

В апреле 2025 года WhatsApp начнёт массовую проверку аккаунтов пользователей.

Разработчики приложения сообщили, что процесс затронет всех российских пользователей, а для многих аккаунтов результат окажется гораздо более неприятным, чем простая блокировка.

Что будет происходить?

WhatsApp планирует провести «чистку» аккаунтов, уделяя внимание тем личным кабинетам, которые не использовались длительное время. Специалисты будут проверять, когда последний раз пользователь заходил в свой аккаунт. Если с момента последнего входа прошло более 120 дней, такой аккаунт будет признан неактивным и удален.

Что произойдёт с аккаунтами?

После признания аккаунта неактивным, он будет удалён, а все данные, включая архивы чатов, переписку, медиафайлы и прочее, будут безвозвратно уничтожены. У пользователей не будет возможности восстановить эту информацию.

Причины и последствия для пользователей

Этот процесс начнётся уже в апреле, и многих россиян может ожидать неприятный сюрприз в виде полной утраты данных. Пока приложение не заблокировано в России, как это произошло с другими сервисами, однако новые меры могут оказаться ещё более ощутимыми для пользователей.