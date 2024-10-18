Новости России
· 16+ · Екатерина Елисеева

«Не берите даже со скидкой 50%»: Роскачество назвало марки колбасы, которые лучше не брать

У «Стародворских колбас» в составе обнаружили Д...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Жителям России рассказали, какие бренды получили колбасы стали обладателями самых низких оценок от сотрудников Роскачества. В ходе проверки выяснилось, что у некоторых видов изделия были зафиксированы серьезные нарушения, пишет PRIMPRESS.

К примеру, марка «Дмитрогорский продукт» получила низкие оценки из-за красителя, который указан на этикетке. Такого в составе быть не должно. Точно по такой же причине низкие оценки получил и сервелат «Йола агрохолдинг».

Кроме того, у «Стародворских колбас» в составе обнаружили ДНК птицы и сои, что недопустимо. Эксперты убеждены, что такую добавку кладут, чтобы удешевить производство.

Также известно, что в докторской колбасе Губернской мясной компании есть антибиотики. Также проверку не прошли образцы такой же колбасы «Егорьевская». Причина - антибиотики и неверно указанная доля жира на упаковке.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Около развязки на Мамадышском тракте 5-километровая пробка

Новости Татарстана

7 часов назад

АО «Транснефть – Прикамье» за 9 месяцев 2024 года исследовало более 26 тыс. проб воды, почвы и воздуха

рыжие тараканы в квартире причины

Новости Татарстана

день назад

В 80 лет умер страдавший деменцией актер Николай Пархоменко

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Мамы Казани выбирают: рассказываем, чем занять непоседу с пользой

ремонт sharp холодильников на дому в Ростове-на-Дону

Новости Казани

9 часов назад

Стало известно, за что поймали 34-летнего директора казанской стройфирмы

Новости Татарстана

день назад

Ураган «Милтон» не дойдет до Республики Татарстан

Новости Татарстана

день назад

17-летний подросток насмерть сбил 68-летнюю женщину в Татарстане

Новости Казани

день назад

В Казани с 25 по 31 октября ограничат движение по Вознесенскому тракту

Новости Казани

7 часов назад

Скончался 18-летний пассажир, который вылетел на авто с моста под Казанью
Новости Татарстана
день назад

В Казани презентовали фильм об абортах

Фильм выйдет в прокат уже 17 октября

Новости Казани

час назад

Под Казанью 18 октября произошло страшное ДТП

Полезное

2 часа назад

Украсьте свой участок осенью: что сажать в Республике Татарстан для создания красивого сада

Новости Татарстана

час назад

ВТБ выяснил критерии выбора онлайн-банка для бизнеса

Новости Казани

час назад

Во время крестного хода в Казани перекроют центр
Медведю Терпею из Казани обеспечены особые усло...
Новости Казани
день назад

Медведю Терпею из Казани обеспечены особые условия в Москве

Новости Татарстана

час назад

ВТБ повышает ставку по накопительному счету в рублях до 22%

Новости Татарстана

час назад

В ВТБ рассказали, на что россияне тратят деньги

Новости Казани

2 часа назад

Во время саммита изменится маршрут автобусов № 91 и троллейбусов № 8
Технологии Big Data помогают зарабатывать клиен...
Новости России
7 дней назад

Технологии Big Data помогают зарабатывать клиентам ВТБ