«Не берите даже со скидкой 50%»: Роскачество назвало марки колбасы, которые лучше не брать

Жителям России рассказали, какие бренды получили колбасы стали обладателями самых низких оценок от сотрудников Роскачества. В ходе проверки выяснилось, что у некоторых видов изделия были зафиксированы серьезные нарушения, пишет PRIMPRESS.

К примеру, марка «Дмитрогорский продукт» получила низкие оценки из-за красителя, который указан на этикетке. Такого в составе быть не должно. Точно по такой же причине низкие оценки получил и сервелат «Йола агрохолдинг».

Кроме того, у «Стародворских колбас» в составе обнаружили ДНК птицы и сои, что недопустимо. Эксперты убеждены, что такую добавку кладут, чтобы удешевить производство.

Также известно, что в докторской колбасе Губернской мясной компании есть антибиотики. Также проверку не прошли образцы такой же колбасы «Егорьевская». Причина - антибиотики и неверно указанная доля жира на упаковке.