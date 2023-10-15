Новости России
· Служба новостей

«Настоящая бурда, без кофеина»: Росконтроль озвучил марки кофе, которые лучше обходить стороной

«Настоящая бурда, без кофеина»: Росконтроль озвучил марки кофе, которые лучше обходить стороной

Фото: социальные сети

Подписаться в Telegram

Растворимый кофе - один из самых востребованных напитков среди россиян, его не надо долго готовить, а по вкусовым и иным характеристикам он мало чем услупает мололтому и зерновому кофе.

В Росконтроле выбор россиян одобряют, но предупреждают, что есть марки, которые не стоит покупать, даже если их продавцы предлагают с большой скидкой и по акции.
Дело в том, что в таком растворимом кофе нет кофе, есть только молотые злаки и порой встречается цикорий.

В "блэк-лист" Росконтроля после исследования попала популярная марка "Жокей", а также подобные нарекания возникли к Italica и MacCoffee Favorite.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

15 часов назад

В Казани нашли тела убитых мужчин: трупы нашел сын-подросток одной из жертв

Новости Казани

14 часов назад

В Казани сбита женщина с коляской, шестимесячный младенец выпал на дорогу

дезинсекция от тараканов в москве цена и отзывы

Новости Казани

15 часов назад

В Казани стал дешевле кофе

Полезное

2 дня назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

установка измельчителя пищевых отходов на мойку цена в Новосибирске

Новости Казани

13 часов назад

Канатную дорогу в Казани планируют построить компании из Европы

Новости Татарстана

16 часов назад

До + 17 градусов, но с дождями и ветром: синоптики рассказали о погоде в Татарстане

Новости Казани

14 часов назад

В Казани введут ограничение движения по Сыртлановой и Мавлютова

Новости Татарстана

14 часов назад

В РТ по национальному проекту построены 8 новых школ на 9 тысяч учеников
Новости Татарстана
2 дня назад

Знакомы ли вы со столицей Татарстана? Тест на знание киноистории Казани

Знакомы ли вы со столицей Татарстана? Тест на знание киноистории Казани

Новости Казани

14 часов назад

В Казани сбита женщина с коляской, шестимесячный младенец выпал на дорогу

Новости Казани

15 часов назад

В Казани нашли тела убитых мужчин: трупы нашел сын-подросток одной из жертв

Новости Казани

15 часов назад

В Казани стал дешевле кофе

Новости Татарстана

16 часов назад

До + 17 градусов, но с дождями и ветром: синоптики рассказали о погоде в Татарстане
Канатную дорогу в Казани планируют построить компании из Европы
Новости Казани
13 часов назад

Канатную дорогу в Казани планируют построить компании из Европы

Новости Казани

2 дня назад

Главные экспонаты - картины очевидцев разрушений: в Казани представят передвижную выставку из музея «Царское Село»

Спортивные новости Казани

2 дня назад

Проведут в День отца: ФК «Рубин» организует матч среди болельщиков для отцов и детей

Новости Казани

2 дня назад

Участие будет бесплатным: в Казани в экстрим-парке «УРАМ» пройдут мастер-классы
Казанцы, до отдыха рукой подать! Глемпинги, базы отдыха и эко-отели, где стоит побывать хотя бы раз
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Казанцы, до отдыха рукой подать! Глемпинги, базы отдыха и эко-отели, где стоит побывать хотя бы раз