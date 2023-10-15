«Настоящая бурда, без кофеина»: Росконтроль озвучил марки кофе, которые лучше обходить стороной

Растворимый кофе - один из самых востребованных напитков среди россиян, его не надо долго готовить, а по вкусовым и иным характеристикам он мало чем услупает мололтому и зерновому кофе.

В Росконтроле выбор россиян одобряют, но предупреждают, что есть марки, которые не стоит покупать, даже если их продавцы предлагают с большой скидкой и по акции.

Дело в том, что в таком растворимом кофе нет кофе, есть только молотые злаки и порой встречается цикорий.

В "блэк-лист" Росконтроля после исследования попала популярная марка "Жокей", а также подобные нарекания возникли к Italica и MacCoffee Favorite.