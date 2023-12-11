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«Нас вынудили»: Набиуллина разъяснила россиянам, что будет с их кредитами и вкладами

«Нас вынудили»: Набиуллина разъяснила россиянам, что будет с их кредитами и вкладами

tj.sputniknews.ru

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В ближайшее время в России состоится заседание Центрального Банка, на котором может быть принято огорчающее россиян решение.

В связи с тем, что в Российской Федерации продолжает стремительно развиваться инфляция, Центробанк нашей страны готов принимать любые меры, чтобы сдерживать этот процесс. К мерам по борьбе с ростом цен на товары и услуги относится повышение ключевой ставки, которая на данный момент равна 15 годовым процентам. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что на предстоящем заседании будет определено, повыситься ли процент базовой ставки или нет.

Рост ключевой ставки непосредственно влияет на стоимость вкладов и кредитов, где первые становится выгоднее, а вторые дороже.

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