"Наоборот, это вредит": врач-токсиколог развеял заблуждения о необходимости мыть мясо перед готовкой

Врач-токсиколог Михаил Кутушов сообщил, что на сыроежном мясе могут находиться патогенные микроорганизмы, однако простое мытье мяса не избавит от них.

По его мнению, промывание мяса не уничтожает бактерии, а наоборот, может способствовать их распространению по кухне, на столешнице и посуде.

Кутушов отметил, что современные санитарные нормы не предусматривают мытье мяса, так как основным методом борьбы с патогенами является правильная термообработка при температуре 70-75 градусов. Это касается всех видов мяса, кроме стейков с кровью, для которых важнее условия хранения и качество.

Врач порекомендовал использовать бумажные полотенца для удаления загрязнений с мяса и немедленно утилизировать их, а также тщательно мыть разделочные доски и ножи после работы с сырым мясом.