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"Наоборот, это вредит": врач-токсиколог развеял мифы о пользе мыть мясо перед готовкой

Михаил Кутушов, врач-токсиколог, подчеркнул, чт...

onedio.com

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Михаил Кутушов, врач-токсиколог, подчеркнул, что на сыроежном мясе могут находиться патогенные микроорганизмы, но мытье не помогает в их уничтожении.

Он отметил, что промывание мяса может даже способствовать распространению бактерий по кухне, включая столешницы и посуду, не уничтожая их.

Кутушов уточнил, что в соответствии с современными санитарными стандартами, мытье мяса не является необходимым. Вместо этого важнейшим методом борьбы с патогенами является правильная термообработка при температуре 70-75 градусов. Это правило относится ко всем видам мяса, за исключением стейков с кровью, где ключевыми являются условия хранения и качество продукта.

Врач посоветовал использовать бумажные полотенца для удаления загрязнений с мяса и немедленно утилизировать их, а также тщательно мыть посуду и разделочные доски после работы с сырым мясом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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