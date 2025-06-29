"Наоборот, это вредит": врач-токсиколог развеял мифы о пользе мыть мясо перед готовкой

Михаил Кутушов, врач-токсиколог, подчеркнул, что на сыроежном мясе могут находиться патогенные микроорганизмы, но мытье не помогает в их уничтожении.

Он отметил, что промывание мяса может даже способствовать распространению бактерий по кухне, включая столешницы и посуду, не уничтожая их.

Кутушов уточнил, что в соответствии с современными санитарными стандартами, мытье мяса не является необходимым. Вместо этого важнейшим методом борьбы с патогенами является правильная термообработка при температуре 70-75 градусов. Это правило относится ко всем видам мяса, за исключением стейков с кровью, где ключевыми являются условия хранения и качество продукта.

Врач посоветовал использовать бумажные полотенца для удаления загрязнений с мяса и немедленно утилизировать их, а также тщательно мыть посуду и разделочные доски после работы с сырым мясом.