Наклеили всего за пять минут и не мерзнем: из окон больше не сквозит, а подоконник теплый

Зима приносит не только морозы, но и частую проблему для жителей квартир и домов — холодный воздух, просачивающийся из оконных щелей. Решить эту проблему можно без больших затрат и сложных ремонтных работ.

Оказывается, достаточно всего пяти минут, чтобы забыть о сквозняках и наслаждаться комфортом. Расскажем, как это сделать с помощью простого способа — термоленты.

Почему из окон тянет холодом?

Основная причина сквозняков — это небольшие щели в оконных рамах. Они могут появиться из-за усадки дома, износа уплотнителей или неправильной установки окон. Эти мелкие зазоры становятся каналами для холодного воздуха, что делает подоконник и пространство рядом с ним холодными.

Быстрое решение: термолента

Термолента — это доступный и простой в использовании материал, который помогает эффективно устранить щели. Она работает как уплотнитель, не давая воздуху проникать внутрь.

Как правильно использовать термоленту?

Вот пошаговая инструкция, как за пять минут сделать ваши окна теплее:

Очистите поверхность. Перед нанесением ленты убедитесь, что оконные рамы чистые и сухие. Используйте влажную тряпку для удаления пыли и грязи. Отрежьте нужный размер. Отмерьте термоленту по длине оконной щели и отрежьте необходимый кусок. Приклейте ленту. Снимите защитный слой и аккуратно приклейте ленту к месту, где находятся щели. Проверьте плотность. Убедитесь, что лента плотно прилегает к поверхности и нет пропусков.

Дополнительные преимущества

Кроме того, что термолента защищает от сквозняков, она обладает и другими полезными свойствами:

Снижает энергозатраты. Уменьшение теплопотерь помогает экономить на отоплении.

Уменьшает уровень шума. Термолента блокирует не только холодный воздух, но и внешние звуки.

Легкость в демонтаже. Весной, когда лента больше не нужна, её можно легко снять, не повреждая поверхность.

Подоконник больше не ледяной

После установки термоленты вы сразу заметите, что подоконник стал теплым. Теперь можно ставить цветы, любимые вещи или просто наслаждаться уютом у окна без страха замерзнуть.

Подходящая альтернатива

Если термоленты под рукой нет, можно использовать временные решения, такие как герметик или монтажная пена. Однако они требуют больше времени и навыков, а их использование может быть не таким удобным.

Сквозняки больше не проблема, если вооружиться простыми и доступными инструментами. Всего несколько минут работы с термолентой помогут создать уютную атмосферу в вашем доме, защитив от зимнего холода.

