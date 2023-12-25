Надо сделать до 31 декабря: СФР предупредил о важном правиле единых пособий

Россиянам, которые получают единое пособие, рассказали, что у них осталось немного времени для подачи заявления на продление выплат, сообщает информационно-новостной портал KONKURENT.RU.

Социальный фонд Российской Федерации сообщает, что у российских семей осталось всего около пяти дней, для того чтобы подать документы и заявление на продление выплачивания финансовой государственной поддержки на детей и для беременных женщин.

В нашей стране действует правило, которое заключается в том, что данные выплаты российские семьи получают на протяжении 12 месяцев, и чтобы они не прекратились, то ближе к концу завершения срока выплаты единого пособия нужно подавать заявление в СФР.

Однако, если все же граждане РФ не успеют подать заявление в декабре 2023 года, то у них есть возможность подать его позже, в этом случае деньги просто начнут приходить с месяца подачи документов на продление.

Добавим, что ведомство рассматривает заявление на продление в продолжение десяти дней, при этом все нужные проверки и сбор данных о семьях и их доходах проводит самостоятельно.