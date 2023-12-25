Новости России
· Ульяна Сенько

Надо сделать до 31 декабря: СФР предупредил о важном правиле единых пособий

Надо сделать до 31 декабря: СФР предупредил о важном правиле единых пособий

tvtambov.ru

Подписаться в Telegram

Россиянам, которые получают единое пособие, рассказали, что у них осталось немного времени для подачи заявления на продление выплат, сообщает информационно-новостной портал KONKURENT.RU.

Социальный фонд Российской Федерации сообщает, что у российских семей осталось всего около пяти дней, для того чтобы подать документы и заявление на продление выплачивания финансовой государственной поддержки на детей и для беременных женщин.

В нашей стране действует правило, которое заключается в том, что данные выплаты российские семьи получают на протяжении 12 месяцев, и чтобы они не прекратились, то ближе к концу завершения срока выплаты единого пособия нужно подавать заявление в СФР.

Однако, если все же граждане РФ не успеют подать заявление в декабре 2023 года, то у них есть возможность подать его позже, в этом случае деньги просто начнут приходить с месяца подачи документов на продление.

Добавим, что ведомство рассматривает заявление на продление в продолжение десяти дней, при этом все нужные проверки и сбор данных о семьях и их доходах проводит самостоятельно.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане умер народный артист Искандер Биктагиров

Новости Татарстана

день назад

Камила Валиева выступила под трек АИГЕЛ

как убрать плесень из стиральной машинки

Новости Татарстана

15 часов назад

В центре Казани рядом с КФУ построят новый ЖК

Новости Татарстана

6 часов назад

Минниханов: «Миллионы страдают из-за обмеления Волги»

раскрутка сайта цена в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Казани задержали 11 пьяных водителей

Новости Татарстана

день назад

Участник из Татарстана победил в шоу Вызов и выиграл 10 млн рублей

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане изменили цены на вывоз мусора
Лонгриды
3 дня назад

Снега много, а убирать некому: почему в Казани уже не первый год катастрофически не хватает дворников

Снега много, а убирать некому: почему в Казани уже не первый год катастрофически не хватает дворников

Новости Татарстана

3 часа назад

Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в новогодние праздники в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Подсветка Казанского цирка предсказывает погоду

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане за год выросло количество преступлений

Новости Татарстана

4 часа назад

В Казани не хватает более 1,5 тысяч работников общественного транспорта
В Казани заработали елочные базары: сколько стоит хвойный символ Нового года и где его купить
Лонгриды
5 дней назад

В Казани заработали елочные базары: сколько стоит хвойный символ Нового года и где его купить

Новости Татарстана

4 часа назад

Метшин положительно оценил сериал «Слово пацана»

Новости Татарстана

6 часов назад

Автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев назвал Волынец рекламным агентом сериала

Новости Татарстана

6 часов назад

Минниханов: «Миллионы страдают из-за обмеления Волги»
Празднование и безумства: как казанцы будут отдыхать на новогодние праздники
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Празднование и безумства: как казанцы будут отдыхать на новогодние праздники