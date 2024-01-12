Начнется 12 января и продлится три дня: леденящий прогноз погоды на конец текущей недели

Россиян предупреждают, что во многих регионах страны сегодня, 12 января, погода сильно изменится и, к сожалению, не в лучшую сторону.

С начала года субъекты Российской Федерации начали атаковать суровые жгучие морозы, доходящие в некоторых регионах до минус 33 градусов. Затем ситуация изменилась и даже слишком: в некоторых городах зимой столбики термометров показывали плюсовую температуру, совсем не характерную для данного времени года.

Теперь же синоптики предупреждают, что россиян ожидают очередные потрясения и погодные капризы.

Так, во Владимирской области уже сегодня вернутся аномальные морозы: всего за один день столбики термометров рухнут с минус 13 до минус 23 градусов. На выходных все станет еще хуже: уже в субботу температура воздуха достигнет жгучих 26-28 градусов ниже нуля, в воскресенье потеплеет, но всего на пару делений термометра до минус 22-24 градусов. А вот с начала следующей недели во Владимирской области произойдет еще один скачок температуры до минус 9 градусов.

Также метеорологи прогнозируют серьезные изменения погоды к концу недели и на северо-западе нашей страны. Например, в Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня температура воздуха понизится до минус 15 градусов, что для Северной столицы весьма морозная погода из-за высокой влажности. В воскресенье столбики термометров спустя еще ниже до минус 17 градусов. Вместе с тем названную часть страны будут атаковать снегопады.

В Республике Татарстан на этой неделе самым холодным днем станет суббота, так как, согласно прогнозу специалистов службы Gismeteo, днем температура воздуха в этом регионе будет составлять минус 19 градусов, а ночью минус 21. Затем, с воскресенья, морозы начнут спадать.