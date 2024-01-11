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· Ульяна Сенько

«Начнется 12 января и будет 12 дней подряд». Синоптики озвучили внезапный прогноз

«Начнется 12 января и будет 12 дней подряд». Синоптики озвучили внезапный прогноз

novyefoto.ru

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Россиян предупреждают, что уже завтра в нашей стране наступит новый климатический период, который и продлится около двух недель. Это атмосферное явление, характеризующееся интенсивными морозами и значительными снегопадами, предвидится для регионов на северо-западе России. Подобное прогнозируемое состояние будет представлять собой небольшой сюрприз для местных жителей, подчеркивает информационное агентство PRIMPRESS.

Специалисты от Gismeteo сообщают, что особенно сильные изменения погоды ожидают город Санкт-Петербург. После периода аномально низких температур в новогодние праздники последовало резкое потепление, сопровождаемое плюсовыми температурами, что является необычным явлением для января.

Однако с 12 января наступит новый фаза погоды. Прогнозируется, что температура, поднимавшаяся до плюс двух градусов, резко упадет до отметки минус 10, а в ночное время термометры опустятся до минус 15. В это же время регионы северо-запада России подвергнутся постоянным снегопадам. Например, в Санкт-Петербурге осадки начнутся 14 января и будут продолжаться ежедневно до конца недели.

Это аномальное климатическое явление, по словам метеорологов, продлится до третьей декады января, то есть примерно 12 дней подряд. Затем с 24 января начнется постепенное уменьшение морозов, а интенсивность снегопадов также снизится.

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