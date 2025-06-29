«Началась третья мировая война»: в РФ призывают срочно провести мобилизацию в объеме 1 миллиона человек

Командир спецподразделения «Ахмат», заместитель главы Главного военно-политического управления МО РФ Апти Алаудинов призвал к проведению мобилизации в России на фоне угрозы Третьей мировой войны.

Он предложил подготовить от 500 тысяч до 1 миллиона человек для укрепления обороноспособности страны, аргументируя это растущей международной напряженностью.

Призыв к мобилизации

Алаудинов заявил, что Третья мировая война уже началась, хотя многие этого ещё не осознают. Он подчеркнул, что война принимает новые формы, и для эффективной защиты России нужно подготовить не менее 500 тысяч человек. Командир отметил, что это необходимо для предотвращения внешних угроз и для проверки военной готовности страны. Он также сослался на ситуацию в Иране, где военные действия и угрозы со стороны Израиля усиливают необходимость мобилизации.

Реакция на предложение

Депутат Госдумы Виктор Заварзин отреагировал на заявление Алаудинова, заявив, что на данный момент оперативная ситуация в России не требует мобилизации. Он охарактеризовал призыв как эмоциональную реакцию и отметил, что текущие угрозы не требуют немедленных мер.

Конфликт с Ираном

Ситуация с Ираном продолжает обостряться. 13 июня Израиль провёл операцию «Нация львов», нанеся удары по важнейшим объектам Ирана. В ответ на эти действия в Иране начались массовые протесты, а власти ввели чрезвычайное положение. Российское Министерство иностранных дел осудило действия Израиля и предупредило граждан о возможных рисках при посещении Ирана и Израиля.