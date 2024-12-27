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«На праздниках сидим дома»: синоптики заявили, что россиян ожидают сумасшедшие выходные

Синоптики предрекают удивительный поворот событ...

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Синоптики предрекают удивительный поворот событий на предстоящие новогодние праздники. В период долгожданного отдыха погода готовит россиянам настоящий сюрприз: ожидаются аномалии, которые не наблюдались почти столетие.

По данным метеорологического портала Gismeteo, необычные погодные явления охватят множество регионов России уже на следующей неделе. Европейская часть страны, которая недавно наслаждалась непривычным для декабря теплом, столкнется с новой волной погодных изменений.

Особенно ярко эти изменения проявятся в Санкт-Петербурге. В конце декабря и в начале января температура в городе может достигать +5...+7 градусов. Такие значения близки к рекордным показателям, установленным в 1937 году. Синоптики не исключают, что на этот раз исторический максимум будет превзойден.

Однако тепло принесет не только комфорт, но и осадки. Например, москвичи должны готовиться к постоянным осадкам в виде мокрого снега и дождя, которые начнутся уже с последних дней декабря. Все праздничные дни в столице обещают быть влажными, а снегопады с дождем станут их характерной особенностью.

Для россиян такие погодные условия станут не только поводом удивиться, но и пересмотреть свои планы на отдых. Тем, кто собирается провести время на улице, стоит быть готовыми к капризам природы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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