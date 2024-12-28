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«На праздниках придётся сидеть дома»: синоптики заявили, что россиян ожидают сумасшедшие выходные

Новогодние праздники в этом году могут преподне...

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Новогодние праздники в этом году могут преподнести россиянам настоящую погодную сенсацию. Синоптики предупреждают: природа готовит аномалии, которые способны удивить даже опытных метеорологов.

Впервые за последние 85 лет Россию ждет необычный климатический сценарий, сообщает PRIMPRESS.

Европейская часть России: от тепла до мокрых осадков

По данным метеорологического портала Gismeteo, уже на следующей неделе жители многих регионов европейской части страны столкнутся с неожиданной сменой погодных условий. В последние недели там наблюдались аномально высокие температуры, которые не характерны для зимы. Но Новый год обещает новые сюрпризы.

Санкт-Петербург окажется в эпицентре этих перемен. По прогнозам, температура воздуха в культурной столице поднимется до рекордных отметок. В последние дни декабря и первые числа января столбики термометров будут показывать от +5 до +6 градусов, а в некоторые моменты возможно повышение до +7. Это близко к историческому максимуму, установленному еще в 1937 году. Синоптики допускают, что новый температурный рекорд может быть зафиксирован именно в этом году.

Москва: мокрый снег и дожди

Не менее необычная ситуация ожидается и в Москве. Столицу накроет обилие осадков: начиная с конца декабря, в городе почти ежедневно будут идти мокрый снег и дождь. Это значит, что новогодние праздники москвичам придется встречать под зонтом. Несмотря на тепло, такая погода может создать серьезные неудобства для горожан, особенно для автомобилистов.

Как подготовиться к погодным аномалиям?

Эксперты советуют учитывать нестабильные погодные условия при планировании отдыха. В Санкт-Петербурге и других регионах с аномальным теплом стоит быть готовыми к скользким тротуарам из-за сочетания плюсовой температуры и осадков. Москвичам, в свою очередь, рекомендуется заранее продумать, как минимизировать влияние мокрого снега на транспорт и прогулки.

Новый год с погодными сюрпризами

Прогнозы синоптиков подтверждают, что погода в начале 2024 года будет уникальной. Для одних это шанс встретить праздники в непривычной теплоте, для других — испытание из-за повышенной влажности и нестабильных условий. Одно можно сказать точно: новогодние каникулы станут не только временем отдыха, но и поводом удивляться капризам природы.

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