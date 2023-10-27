«Мы прекращаем работу в России уже с 1 ноября»: Whatsapp сделал важное заявление для всех россиян

Одно из самых популярных приложений у россиян объявило о завершении своей работы. Однако это коснется только тех, чьи устройства функционируют на устаревших операционных системах, сообщили в PRIMPRESS.

Согласно информации от разработчиков WhatsApp, мессенджер продолжит работу на мобильных устройствах с версиями операционных систем Android 5.0 и новее, а также на iPhone с iOS 12 и выше, на всех остальных телефонах им пользоваться станет невозможно уже с 1 ноября.

Руководство приложения добавило, что такие меры предпринимаются для того, чтобы улучшить качество работы WhatsApp.