«Мы прекращаем работу в России уже с 1 ноября»: Whatsapp сделал важное заявление для всех россиян
novyefoto.ru
Одно из самых популярных приложений у россиян объявило о завершении своей работы. Однако это коснется только тех, чьи устройства функционируют на устаревших операционных системах, сообщили в PRIMPRESS.
Согласно информации от разработчиков WhatsApp, мессенджер продолжит работу на мобильных устройствах с версиями операционных систем Android 5.0 и новее, а также на iPhone с iOS 12 и выше, на всех остальных телефонах им пользоваться станет невозможно уже с 1 ноября.
Руководство приложения добавило, что такие меры предпринимаются для того, чтобы улучшить качество работы WhatsApp.