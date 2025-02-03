В Казанском государственном цирке 16 февраля состоится Hip-Hop фестиваль

Казанский государственный цирк давно стал символом Казани, заслуженно получив прозвище «летающая тарелка». Его футуристический облик идеально гармонирует с городским ландшафтом и выделяется на фоне исторического кремля. Уникальный памятник советского авангарда, где переплетаются футуризм и традиции, станет отличной площадкой для фестиваля уличной культуры.

В феврале цирк окунется в мир хип-хопа:

Шоу и перформансы от ведущих танцоров и этно-артистов.

Битва лучших битмейкеров и танцоров всех стилей на одной сцене.

Танцевальные баттлы Hip-Hop 3х3 с участием танцоров из Японии, Казахстана и стран ближнего зарубежья.

Финал фестиваля состоится 16 февраля в 18:00.

Детям до 12 лет вход бесплатный.

6+.