В Казанском государственном цирке 16 февраля состоится Hip-Hop фестиваль
Предоставлено изданию
Казанский государственный цирк давно стал символом Казани, заслуженно получив прозвище «летающая тарелка». Его футуристический облик идеально гармонирует с городским ландшафтом и выделяется на фоне исторического кремля. Уникальный памятник советского авангарда, где переплетаются футуризм и традиции, станет отличной площадкой для фестиваля уличной культуры.
В феврале цирк окунется в мир хип-хопа:
- Шоу и перформансы от ведущих танцоров и этно-артистов.
- Битва лучших битмейкеров и танцоров всех стилей на одной сцене.
- Танцевальные баттлы Hip-Hop 3х3 с участием танцоров из Японии, Казахстана и стран ближнего зарубежья.
Финал фестиваля состоится 16 февраля в 18:00.
Детям до 12 лет вход бесплатный.
6+.
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