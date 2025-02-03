В Казани иномарка столкнулась с автобусом №82 на Копылова
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В Казани на пересечении улиц Тэцевская и Копылова произошла серьезная авария. Очевидцы сообщают, что в результате столкновения оказались вовлечены автобус маршрута №89 и легковой автомобиль. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и спасатели.
По информации Госавтоинспекции Казани, водитель автомобиля Kia проехал на красный свет. В этот момент автобус №89 двигался по мигающему зеленому сигналу светофора.
В результате столкновения пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля, которых госпитализировали. Движение в районе происшествия затруднено.
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