Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани иномарка столкнулась с автобусом №82 на Копылова

В результате столкновения пострадали водитель и...

pixabay.com

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В Казани на пересечении улиц Тэцевская и Копылова произошла серьезная авария. Очевидцы сообщают, что в результате столкновения оказались вовлечены автобус маршрута №89 и легковой автомобиль. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и спасатели.

По информации Госавтоинспекции Казани, водитель автомобиля Kia проехал на красный свет. В этот момент автобус №89 двигался по мигающему зеленому сигналу светофора.

В результате столкновения пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля, которых госпитализировали. Движение в районе происшествия затруднено.

Ранее мы писали о том, что главе СК доложат о ходе расследования нападения на даму с ребенком в Казани.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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