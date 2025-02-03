Годовое обслуживание системы оповещения обойдется РТ почти в 4 млн рублей

В Татарстане объявлен тендер на техническое обслуживание региональной системы оповещения. На поддержание работы электросирен С-40 и С-28 в течение года из бюджета республики планируется выделить 3,6 млн рублей.

Согласно условиям контракта, подрядчик обязан проводить технический осмотр оборудования раз в квартал, а при возникновении неисправностей приступить к их устранению в течение суток. На полный ремонт системы отводится не более трёх дней.

Эта мера является частью процесса модернизации систем безопасности в регионе. В ноябре прошлого года МВД Татарстана уже приобрело многоканальную систему автооповещения за 6,8 млн рублей, предназначенную для экстренного информирования населения.

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