Еще несколько лет назад слово «развод» звучало громко, болезненно и даже с оттенком стыда. Сегодня это уже не шокирующая новость – в Татарстане количество расторжений браков постепенно снижается, но все еще остается высоким. По данным Росстата, в 2024 году в регионе зарегистрировали более 12 тысяч разводов. Однако за каждой цифрой – не просто официальная статистика, а судьбы людей, столкнувшихся с непростым выбором.

Бракоразводный процесс – это не просто «поставить подпись». Это раздел имущества, споры о детях, алименты, ипотека, накопленные за годы долги и даже борьба за любимого питомца. И порой даже некогда близкие люди превращаются в непримиримых противников. «Мы всегда находили компромиссы, но в один момент поняли, что говорить друг с другом больше не можем», – типичная фраза, которую слышат юристы.

Семейные дела – это не просто про законы, это про эмоции, про обиды, про желание сохранить свое и защитить права детей. А в моменты, когда нервы на пределе, без профессиональной помощи разобраться во всем становится практически невозможно. Редакция ProKazan пообщалась с экспертами компании Голынец и КО. Мы узнали, как найти выход из сложной ситуации, когда все кажется запутанным? Как сделать так, чтобы судебные разбирательства не превратились в затяжную войну? На эти вопросы есть ответы у специалистов по семейному праву.

Раздел имущества: когда каждый квадратный метр на счету

Раздел имущества — один из самых болезненных аспектов разводов. Без должного юридического сопровождения этот процесс может затянуться на годы и привести к несправедливым решениям.

В таких случаях помощь профессионала может стать ключевым моментом. Одним из ярких примеров работы специалистов компании "Голынец и Ко" был случай, когда пара из Казани не могла разделить 3 квартиры, имущество на даче и долги по ипотеке. Оказавшись в тупике, супруги обратились к юристам. С помощью грамотной юридической консультации удалось не только установить справедливое разделение, но и избежать многомесячных разбирательств в суде. "Голынец и Ко" помогли составить соглашение о разделе имущества, учитывающее интересы обеих сторон, и избежать затяжных судебных споров.

19 лет опыта работы — за это время компания "Голынец и Ко" помогла сотням казанцев справиться с семейными проблемами. Им доверяют, потому что они знают, как решать даже самые сложные вопросы.

Алименты: защита прав ребенка — в первую очередь

Когда развод затруднен не только эмоциями, но и финансовыми вопросами, особенно когда речь идет о детях, важно грамотно подойти к вопросу алиментов. Случай из практики "Голынец и Ко" показывает, как важно, чтобы алименты не стали просто цифрой на бумаге, а реальной финансовой поддержкой для ребенка.

Супруги развелись, и отец ребенка перестал выполнять свои обязательства по алиментам. Жена несколько месяцев пыталась решить вопрос мирно, но безуспешно. Когда она обратилась к юристам, ситуация начала разворачиваться в другую сторону. Специалисты компании "Голынец и Ко" грамотно подготовили исковое заявление и, в результате, суд постановил взыскать алименты в размере, в два раза превышающем первоначально установленную сумму, а также обязал отца выплатить задолженность. Такой опыт компании помогает защитить интересы детей и обеспечить им достойное будущее, даже когда один из родителей забывает о своих обязанностях.

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Лишение родительских прав: тяжелое, но необходимое решение

В некоторых случаях развод и споры о детях переходят в более серьезную плоскость, когда один из родителей решает сознательно или по неосторожности наносить вред ребенку. Лишение родительских прав — это крайняя мера, но, к сожалению, в некоторых ситуациях без нее не обойтись.

В одном из дел, которым занимались юристы "Голынец и Ко", мать обратилась в суд с просьбой лишить отца родительских прав, так как он систематически употреблял алкоголь и не заботился о дочери. Благодаря детальному расследованию, сборам доказательств и представлению в суде неопровержимых фактов, суд признал отца неблагонадежным и лишил его родительских прав. Этот случай продемонстрировал, как важно не только грамотно действовать на стадии подготовки к судебному разбирательству, но и собрать все необходимые доказательства для обеспечения интересов ребенка.

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Оспаривание отцовства: когда правда важнее всего

Оспаривание отцовства — процесс не из простых, но он бывает необходимым, чтобы защитить права как ребенка, так и взрослого. Один из клиентов компании "Голынец и Ко" обратился с просьбой оспорить отцовство после того, как узнал, что жена изменила ему, и ребенок может быть не его. Ситуация была крайне деликатной, ведь клиент не хотел навредить ребенку, но также требовал полной уверенности в биологическом родстве.

После проведения ДНК-теста, который подтвердил его подозрения, адвокаты компании помогли оформить все документы для юридического признания отцовства несуществующим. Данный процесс требовал внимательности и точности на каждом этапе, но специалисты "Голынец и Ко" смогли помочь клиенту избежать дальнейших эмоциональных и юридических осложнений, обеспечив законность и справедливость решения.

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Разводы и семейные споры — это не только юридические процессы, но и глубокие личные переживания. Каждый случай уникален, и здесь нельзя полагаться на интуицию или решения «наспех». Когда речь идет о разделении имущества, алиментах, правах на детей, важно не только знать закон, но и понимать, как применить его в конкретной ситуации, сохраняя при этом эмоциональное здоровье всех сторон.

"Голынец и Ко" — это команда профессионалов, которые с готовностью берутся за самые сложные дела, помогая своим клиентам пройти через эти испытания с минимальными потерями. Их опыт и внимательность к каждому делу позволяют не только защитить ваши права, но и предложить разумные решения, которые удовлетворят обе стороны.