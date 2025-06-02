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Мужчина рассказал о "путешествии в загробный мир" после клинической смерти: есть ли там жизнь

Необычный случай произошёл в одном из ресторано...

bravokislorod.ru

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Необычный случай произошёл в одном из ресторанов: мужчина потерял сознание в туалете, и очевидцы немедленно вызвали скорую.

Однако прибывшие медики констатировали смерть — по их оценке, пациент был мёртв уже около 45 минут. Началась стандартная процедура: тело готовили к транспортировке в морг.

Но внезапно произошёл настоящий шок — фельдшер заметил признаки жизни у «трупа», и реанимационные мероприятия были срочно возобновлены. Сердце пациента удалось запустить.

«Я видел своё тело со стороны»

Мужчина позже рассказал журналистам о невероятном переживании:

«Это было похоже на поход в кино. Я как будто наблюдал всё со стороны, и самое странное — это совсем не ощущалось, будто это я, хотя я видел своё мёртвое тело», — делится он.

По его словам, смерть — это не конец, а своего рода «переход сознания» в иную форму. После того как сердце снова забилось, он увидел свет — и очнулся уже в скорой.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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