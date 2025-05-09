Можно ли глушить двигатель, когда работает вентилятор охлаждения – точный совет профессионала

Многие автомобилисты замечают: после активной поездки вентилятор охлаждения продолжает работать, даже когда двигатель уже заглушен. Это не сбой, а важный процесс, который предотвращает перегрев мотора.

О том, почему это происходит и как правильно поступать, рассказали специалисты издания NaAvtotrasse, передаёт ИА SevastopolMedia.

Как работает система охлаждения

Основной компонент — охлаждающая жидкость (антифриз или тосол), которая циркулирует через двигатель и радиатор. Но при высоких температурах, например, после быстрой езды или в пробке, радиатор может не справляться, и тогда срабатывает вентилятор.

Важно:

Вентилятор включается по сигналу температурного датчика, чтобы усилить теплоотвод.

Даже после остановки автомобиля вентилятор продолжает работать, если температура под капотом остаётся высокой.

Почему нельзя сразу глушить мотор

Если двигатель остановить сразу, помпа (насос) прекращает работу — жидкость перестаёт циркулировать. В результате:

Холодная жидкость остаётся в радиаторе,

А в самом двигателе накапливается локальное перегревание,

Это увеличивает износ двигателя и снижает ресурс — капитальный ремонт может понадобиться уже через 100–150 тыс. км вместо 300–400 тыс.

Особенности современных турбомоторов

Во многих новых авто установлены турбокомпрессоры, которые особенно чувствительны к резкому отключению:

Раньше рекомендовалось ждать 2–3 минуты на холостом ходу,

Сейчас достаточно 30–50 секунд, чтобы турбина остыла и в систему поступила свежая охлаждающая жидкость.

Что советуют специалисты

После остановки оставьте двигатель работать на холостом ходу 30–50 секунд. Если слышите, что вентилятор активен — подождите 1–2 минуты, пока он сам отключится.

Даже для атмосферных двигателей это снижает риск перегрева и продлевает срок службы.