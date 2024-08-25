Можете разбирать свои чемоданы, в Турцию больше никто не полетит: россиянам закрыли перелёты до популярного курорта — ограничения действуют с августа

На пороге завершения летнего сезона последние чартерные рейсы из Архангельска в Анталью готовятся к последним вылетам. Согласно последним обновлениям от ведущих туристических платформ, занавес на эти маршруты опустится 22 июля, когда последний самолет поднимется в небо по курсу на турецкий курорт. Возвращение путешественников будет организовано через московский аэропорт Шереметьево, где и завершится их путешествие.

Ситуация обостряется для подписчиков популярного телеграм-канала "Крыша ТурДома", которые уже спланировали свои поездки на сентябрь. В частности, один из путешественников, надеявшийся вылететь 14 сентября, теперь вынужден пересматривать свои планы. Причина раннего закрытия, казалось бы, популярного рейса, - проблема с заполняемостью мест в самолете. Несмотря на это, наши источники утверждают, что спрос на рейсы в Анталью всегда был высок среди жителей Архангельска.

С аналогичной ситуацией столкнулись и проживающие в Сыктывкаре.. Последняя возможность отправиться в Турцию на чартерах авиакомпании Southwind наступит 19 июля. Все, кто был на этом рейсе, смогли прилететь обратно 25 июля - через московский аэропорт Внуково.

Однако не всё так печально для желающих отдохнуть на турецких пляжах. До конца лета жителям Сыктывкара будут доступны альтернативные турпакеты с вылетом из Москвы и Казани, что остаётся важным вариантом для тех, кто ещё не успел насладиться отпуском. Эти возможности подчёркивают гибкость туристической индустрии в предложении различных вариантов для отдыхающих даже в условиях нестабильности рынка чартерных перевозок.