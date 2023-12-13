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Можете их смело брать, там ни капли пальмы: Роскачество назвало лучшие марки конфет

Можете их смело брать, там ни капли пальмы: Роскачество назвало лучшие марки конфет

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Росконтроль озвучил марки сладких конфет, которые можно смело покупать и не бояться, что они принесут вред здоровью взрослых и детей, сообщает PRIMPRESS.

Специалисты Росконтроля провели проверку качества и безопасности всеми любимого угощения, сладких конфет. В результатах исследования организация назвала те марки, продукция которых не содержит вредного для организма человека пальмового масла.

Дело в том, что большое количество производителей использует растительные жиры при изготовлении продукта, чтобы сэкономить, и при этом, не указывает данный компонент в составах товаров, что, согласно нормам ГОСТ, является грубейшим нарушением.

Эксперты Роскачества вынесли на первое почетное место конфеты под маркой «Осенний вальс», так как там не было обнаружено ни малейшего следа пальмового масла, и, более того, содержание белка в продукте от данного бренда составило 10,9%, что является наилучшим показателем среди исследуемых образцов.

Вместе с тем в список лучших по качеству и безопасности марок конфет вошли «Коркунов» и «Комильфо», так как там также не было выявлено следов пальмового масла.

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