Москвича, сбросившего жену и сына с 16-го этажа, увезли в «Склиф»

В Москве произошло чрезвычайное событие: из окна квартиры на 16 этаже жилого комплекса "Лефортово Парк" были выброшены женщина и младенец. По данным источников, мужчина, совершивший это действие, был задержан и экстренно доставлен в больницу на скорой помощи из-за его неадекватного состояния. Свидетели сообщили, что он был в наручниках и использовалась аппаратура для искусственной вентиляции легких.



Согласно информации от различных медиа, после задержания мужчина был помещен в отделение токсикологии и находится в критическом состоянии. В ответ на допросы следственные органы сообщили, что против него возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве двух лиц. Источники указывают, что мужчина и его жена были под воздействием сильнодействующих веществ в день инцидента. Когда проводился обыск, в квартире нашли антидепрессанты и записи несвязного содержания.



Жители комплекса рассказали, что семья переехала в "Лефортово Парк" около полутора лет назад, и до этого момента не привлекали особого внимания. Случай вызвал широкий общественный резонанс, освещаемый ведущими новостными агентствами, пишет rtvi.com.