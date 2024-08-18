Московское «Динамо» и «Крылья Советов» озвучили стартовые составы на матч 5‑го тура РПЛ

Столица России готовится к электризующему футбольному поединку: московское «Динамо» примет самарские «Крылья Советов» на своем поле. Запланированное начало игры – 17:00 по московскому времени, и ожидается, что эта встреча добавит ярких красок в пятый тур МИР Российской премьер-лиги.

Андрей Лунев займет своё место в воротах «Динамо», защищая последний рубеж в составе с Миланом Майсторовичем, Фабианом Бальбуэной, Элазаром Дасой и Диего Лаксальтом. Средняя линия будет укреплена усилиями Даниила Фомина и Луиса Чавеса, в то время как в атаке засветятся Муми Нгамале, Бителло и Хорхе Карраскаль. Завершит атакующий квартет Константин Тюкавин.

Их противники, «Крылья Советов», ответят собственным мощным составом. Вратарская позиция досталась Ивану Ломаеву. В оборонительной линии находятся Николай Рассказов, Александр Солдатенков и Роман Евгеньев, а середина поля будет поддерживаться Томасом Гальдамесом и Максимом Витюговым. В атаке будут действовать Сергей Бабкин и Франко Орозко, а также Роман Ежов, Иван Олейников и Владислав Шитов.

Ожидается, что баталия между двумя футбольными клубами принесет зрелище и страсти, а фанаты с нетерпением ждут начала этого захватывающего матча, пишет news.sportbox.ru.