Мошенники научились имитировать взлом «ГосУслуг»: эксперты рассказали о новой схеме воровства

В преддверии праздников, когда граждане России особенно активны в использовании различных онлайн-сервисов, мошенники не теряют возможности воспользоваться чьим-то доверием.

Новая схема обмана, связанная с платформой «Госуслуги», уже начала приносить потери ничего не подозревающим пользователям.

Описание схемы

Как сообщила Дарья Верестникова из компании SafeTech, злоумышленники начинают свои атаки с предложений о перерасчете пенсии или иных социальных выплат, используя мессенджеры и представляясь от имени несуществующих фондов. Цель таких сообщений — получить личные данные пользователя.

Развитие атаки

После первичного контакта звонки начинают поступать якобы от службы поддержки «Госуслуг», где жертве сообщают о попытке кражи её данных. Для усиления доверия мошенники предлагают записать разговор и обратиться в правоохранительные органы. Чтобы усилить эффект угрозы, жертве поступают фальшивые СМС о входе в личный кабинет на различных платформах и переводах денежных средств.

Кульминация обмана

В момент наибольшей паники жертве звонят лицами, выдающими себя за сотрудников полиции или банка, и предлагают «спасти» свои средства, переведя их на «безопасный счет». В некоторых случаях жертвам даже предлагают передать деньги курьеру.

Советы по защите

Никогда не передавайте свои персональные данные по телефону или в мессенджерах.

Не доверяйте неожиданным звонкам и сообщениям без проверки через официальные каналы организации.

При подозрении на мошенничество, немедленно обращайтесь в полицию.

Используйте двухфакторную аутентификацию на всех ваших аккаунтах.

Регулярно проверяйте свою кредитную историю на предмет неожиданных изменений.

Мошенники становятся всё изобретательнее, но знание их методов и соблюдение мер предосторожности могут помочь вам избежать потерь. Оставайтесь бдительны и информированы, чтобы защитить себя и свои средства в этот новогодний сезон, сообщает iz.ru.