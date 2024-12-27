Мошенники научились имитировать взлом «ГосУслуг»: эксперты поделились новой схемой воровства
pobeda-aksay.ru
Последние отчеты от компании SafeTech выявили тревожный тренд в сфере мошенничества в России, связанный с фиктивными предложениями о перерасчете пенсий и социальных выплат.
Злоумышленники, маскируясь под сотрудников несуществующих благотворительных фондов, используют мессенджеры для инициации контакта с потенциальными жертвами.
Как разворачивается мошенничество?
- Первый контакт: Жертвам поступают сообщения с предложениями о перерасчете социальных выплат. Эти сообщения кажутся легитимными, но на самом деле являются ловушкой.
- Эскалация угрозы: После первого обращения жертвам начинают звонить якобы сотрудники службы поддержки «Госуслуг», информируя о попытках кражи личных данных. Они предлагают записать разговор и советуют обратиться в полицию.
- Фальшивые СМС и звонки: Усиливающиеся угрозы сопровождаются СМС о несанкционированных входах в личные кабинеты и фальшивых денежных переводах.
- Финальный обман: На пике созданной паники жертвам звонят мошенники, выдавая себя за полицейских или банковских работников, и предлагают перевести деньги на «безопасный счет» для их «спасения».
Профилактика мошенничества: Советы от экспертов
- Личные данные: Никогда не делитесь личной информацией в мессенджерах или по телефону.
- Проверка информации: Всегда перепроверяйте подозрительные звонки или сообщения через официальные каналы.
- Сигналы тревоги: Будьте настороже при получении тревожных сообщений о безопасности ваших аккаунтов.
- Двухфакторная аутентификация: Активируйте двухфакторную аутентификацию на всех своих аккаунтах для дополнительной защиты.
- Мониторинг кредитной истории: Регулярно проверяйте свою кредитную историю на предмет неожиданных изменений.
В период новогодних праздников, когда активность в интернете возрастает, важно быть особенно внимательным к возможным угрозам. Осторожность и информированность помогут защитить вашу личную и финансовую безопасность от новых форм мошенничества, которые постоянно эволюционируют в цифровую эру.
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