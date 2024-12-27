Мошенники научились имитировать взлом «ГосУслуг»: эксперты поделились новой схемой воровства

Последние отчеты от компании SafeTech выявили тревожный тренд в сфере мошенничества в России, связанный с фиктивными предложениями о перерасчете пенсий и социальных выплат.

Злоумышленники, маскируясь под сотрудников несуществующих благотворительных фондов, используют мессенджеры для инициации контакта с потенциальными жертвами.

Как разворачивается мошенничество?

Первый контакт: Жертвам поступают сообщения с предложениями о перерасчете социальных выплат. Эти сообщения кажутся легитимными, но на самом деле являются ловушкой.

Эскалация угрозы: После первого обращения жертвам начинают звонить якобы сотрудники службы поддержки «Госуслуг», информируя о попытках кражи личных данных. Они предлагают записать разговор и советуют обратиться в полицию.

Фальшивые СМС и звонки: Усиливающиеся угрозы сопровождаются СМС о несанкционированных входах в личные кабинеты и фальшивых денежных переводах.

Финальный обман: На пике созданной паники жертвам звонят мошенники, выдавая себя за полицейских или банковских работников, и предлагают перевести деньги на «безопасный счет» для их «спасения».

Профилактика мошенничества: Советы от экспертов

Личные данные: Никогда не делитесь личной информацией в мессенджерах или по телефону.

Проверка информации: Всегда перепроверяйте подозрительные звонки или сообщения через официальные каналы.

Сигналы тревоги: Будьте настороже при получении тревожных сообщений о безопасности ваших аккаунтов.

Двухфакторная аутентификация: Активируйте двухфакторную аутентификацию на всех своих аккаунтах для дополнительной защиты.

Мониторинг кредитной истории: Регулярно проверяйте свою кредитную историю на предмет неожиданных изменений.

В период новогодних праздников, когда активность в интернете возрастает, важно быть особенно внимательным к возможным угрозам. Осторожность и информированность помогут защитить вашу личную и финансовую безопасность от новых форм мошенничества, которые постоянно эволюционируют в цифровую эру.