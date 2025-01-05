Мобилизация в 2025: Новые правила бронирования вступают в силу с марта

С марта 2025 года в России вступят в силу новые правила, касающиеся бронирования граждан от мобилизации. Это приведет к значительным изменениям для миллионов россиян, работающих в различных отраслях экономики и имеющих действующие брони.

Как сообщил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин, право на бронирование граждан для защиты от призыва будет передано исключительно федеральным органам и Министерству обороны. Ранее обладали такими полномочиями региональные власти и предприятия, но теперь они потеряют эту возможность. Данное решение, похоже, нацелено на централизацию и улучшение прозрачности процесса, однако оно выдвигает множество вопросов и вызывает обеспокоенность среди населения и бизнес-сообщества.