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Мобилизация в 2025: Новые правила бронирования вступают в силу с марта

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С марта 2025 года в России вступят в силу новые правила, касающиеся бронирования граждан от мобилизации. Это приведет к значительным изменениям для миллионов россиян, работающих в различных отраслях экономики и имеющих действующие брони.

Как сообщил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин, право на бронирование граждан для защиты от призыва будет передано исключительно федеральным органам и Министерству обороны. Ранее обладали такими полномочиями региональные власти и предприятия, но теперь они потеряют эту возможность. Данное решение, похоже, нацелено на централизацию и улучшение прозрачности процесса, однако оно выдвигает множество вопросов и вызывает обеспокоенность среди населения и бизнес-сообщества.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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