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Мобилизация 500 тысяч человек. Сделано важное заявление о Специальной военной операции

Мобилизация 500 тысяч человек. Сделано важное заявление о Специальной военной операции

smartik.ru

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Стало известно, что Министерство обороны Украины предполагает введение электронной рассылки повесток в военные комиссариаты, передает rbk.ru.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные заявили о необходимости мобилизовать еще 500 000 человек. Для выполнения данных планов Власти страны планируют начать отправлять электронные оповещения о необходимом посещении военкоматов, включая граждан, которые находятся за границей.

В настоящее время решается техническая сторона данного нововведения, чтобы процесс был удобен и “цивилизован”, заявили представители Минобороны Украины.

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