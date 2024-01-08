Мобилизация 500 тысяч человек. Сделано важное заявление о Специальной военной операции

Стало известно, что Министерство обороны Украины предполагает введение электронной рассылки повесток в военные комиссариаты, передает rbk.ru.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные заявили о необходимости мобилизовать еще 500 000 человек. Для выполнения данных планов Власти страны планируют начать отправлять электронные оповещения о необходимом посещении военкоматов, включая граждан, которые находятся за границей.

В настоящее время решается техническая сторона данного нововведения, чтобы процесс был удобен и “цивилизован”, заявили представители Минобороны Украины.