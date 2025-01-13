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· 16+ · Екатерина Баранова

Моя бабушка научила добавлять в фарш один особый ингредиент: теперь котлеты таят во рту

Откройте для себя секретный ингредиент, который...

warball.ru

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Каждая семья хранит свои кулинарные секреты, передающиеся из поколения в поколение. Однако некоторые из них настолько уникальны, что заслуживают особого внимания.

Сегодня я поделюсь рецептом, который превращает обычные котлеты в настоящее кулинарное чудо, благодаря одному особому ингредиенту, который моя бабушка использовала годами.

Многие привыкли к классическим ингредиентам в фарше для котлет: мясо, лук, хлеб, молоко, соль и перец. Но бабушка всегда знала, как сделать их особенными.

Её секрет? Сливочное масло. Да-да, именно сливочное масло, добавленное непосредственно в фарш перед формированием котлет, делает их невероятно сочными и нежными.

Сливочное масло делает текстуру котлет более мягкой и в меру влажной, что позволяет им буквально таять во рту. Бабушка добавляла масло в фарш в виде мелких кусочков, равномерно распределяя по всей массе перед тем, как формировать котлеты. Это не только улучшало вкус, но и помогало котлетам оставаться сочными даже после жарки.

Как приготовить:

  • Возьмите 500 грамм мясного фарша.
  • Натрите на мелкой терке 50 грамм сливочного масла и добавьте его в фарш.
  • Вмешайте в фарш измельченный лук, пару замоченных в молоке булок, соль и перец по вкусу.
  • Тщательно перемешайте все ингредиенты.
  • Сформируйте котлеты и обжарьте их на сковороде до золотистой корочки.

Этот простой, но гениальный трюк с добавлением сливочного масла в фарш значительно изменит ваше представление о идеальных котлетах. Котлеты по рецепту бабушки – это не только вкусно, но и очень уютно, ведь они хранят тепло семейных традиций и любовь, с которой их готовили.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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