Моя бабушка научила добавлять в фарш один особый ингредиент: теперь котлеты таят во рту

Каждая семья хранит свои кулинарные секреты, передающиеся из поколения в поколение. Однако некоторые из них настолько уникальны, что заслуживают особого внимания.

Сегодня я поделюсь рецептом, который превращает обычные котлеты в настоящее кулинарное чудо, благодаря одному особому ингредиенту, который моя бабушка использовала годами.

Многие привыкли к классическим ингредиентам в фарше для котлет: мясо, лук, хлеб, молоко, соль и перец. Но бабушка всегда знала, как сделать их особенными.

Её секрет? Сливочное масло. Да-да, именно сливочное масло, добавленное непосредственно в фарш перед формированием котлет, делает их невероятно сочными и нежными.

Сливочное масло делает текстуру котлет более мягкой и в меру влажной, что позволяет им буквально таять во рту. Бабушка добавляла масло в фарш в виде мелких кусочков, равномерно распределяя по всей массе перед тем, как формировать котлеты. Это не только улучшало вкус, но и помогало котлетам оставаться сочными даже после жарки.

Как приготовить:

Возьмите 500 грамм мясного фарша.

Натрите на мелкой терке 50 грамм сливочного масла и добавьте его в фарш.

Вмешайте в фарш измельченный лук, пару замоченных в молоке булок, соль и перец по вкусу.

Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Сформируйте котлеты и обжарьте их на сковороде до золотистой корочки.

Этот простой, но гениальный трюк с добавлением сливочного масла в фарш значительно изменит ваше представление о идеальных котлетах. Котлеты по рецепту бабушки – это не только вкусно, но и очень уютно, ведь они хранят тепло семейных традиций и любовь, с которой их готовили.