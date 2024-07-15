Мировое осуждение покушения на Дональда Трампа в Пенсильвании

На фоне шокирующего нападения во время политического митинга в Пенсильвании, в результате которого бывший президент США Дональд Трамп получил огнестрельное ранение, мировые лидеры выступили с осуждением этого акта насилия. Трамп, принимавший участие в событии как кандидат на президентские выборы, выразил благодарность Секретной службе и другим правоохранительным агентствам за быструю реакцию, которая предотвратила более серьёзные последствия инцидента.



Само нападение было совершено 20-летним Томасом Круксом из Бетел-Парка, Пенсильвания, который использовал винтовку AR для стрельбы с расстояния 137 метров. В ходе инцидента было произведено около десяти выстрелов, в результате которых погиб один человек, а двое других получили ранения. Сам нападавший был ликвидирован на месте происшествия. За день до атаки Крукс разместил видеозапись, в которой заявил о своей антипатии к Трампу и его приверженцам.



Эти события вызвали международную реакцию и подчеркнули необходимость защиты политических фигур в период выборов, а также обеспечения безопасности на массовых мероприятиях.



