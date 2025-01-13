Мир к такому не готов: ученые предупредили землян об извержении огромного вулкана

Индонезийский вулкан Тамбора, известный своими катастрофическими последствиями, вновь привлек внимание ученых.

По их прогнозам, вероятность мощного извержения в 21 веке составляет 1 к 6. Если этот сценарий реализуется, мир может столкнуться с серьезными климатическими изменениями и глобальными последствиями.

Последствия возможного извержения

Снижение глобальной температуры: как и в 1815 году, когда извержение Тамборы вызвало падение средней температуры на один градус, новое извержение может привести к аналогичным результатам, нарушив привычный климатический баланс. Климатическая нестабильность: профессор климатологии Маркус Штоффель предупреждает, что современное человечество не готово к катастрофам такого масштаба. Извержение может спровоцировать «климатический хаос», включающий экстремальные погодные явления и нарушение экосистем. «Год без лета»: как и в 1816 году, мир может столкнуться с резким похолоданием, заморозками и неурожаем, что вызовет продовольственный кризис и массовый голод.

Уроки прошлого

Российский климатолог Андрей Киселев напоминает о катастрофических последствиях извержения Тамборы в XIX веке. Тогда вулканический пепел и сернистые соединения заблокировали солнечный свет, что привело к резкому похолоданию и кризису в сельском хозяйстве. Однако, по мнению Киселева, сегодня человечество имеет доступ к технологиям и ресурсам, которые помогут минимизировать последствия подобных катастроф.

Как подготовиться к катастрофе?

Ученые подчеркивают необходимость готовности к возможным природным катаклизмам. Среди мер, которые рекомендуется принять:

Создание стратегических запасов продуктов: это поможет избежать голода в случае массовых неурожаев.

Модернизация сельского хозяйства: пересмотр методов выращивания культур с учетом возможных климатических изменений.

Планирование действий: профессор Штоффель настаивает на разработке сценариев реагирования на самые пессимистичные прогнозы.

Будущее под вопросом

Несмотря на невысокую вероятность извержения Тамборы, последствия такого события могут быть глобальными. Ученые призывают не игнорировать риск и готовиться к возможным вызовам природы. Однако остается надежда, что вулкан продолжит дремать, а человечество сможет встретить любую угрозу во всеоружии.

