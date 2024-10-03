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Машины резко вырастут в цене в России: как ввезти авто из-за рубежа и не платить утильсбор

С началом октября российские водители столкнули...

drive2.ru

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С началом октября российские водители столкнулись с рядом важных изменений, касающихся как финансовых обязательств, так и административных процедур. Основное внимание уделено увеличению ставок утилизационного сбора и внедрению новых цифровых инструментов для упрощения документооборота после ДТП. Вот ключевые моменты, которые заслуживают внимания каждого автомобилиста.

Повышение ставок утильсбора

Основной удар по карману водителей наносит значительное увеличение тарифов утильсбора, которое затрагивает легковые автомобили, грузовики, автобусы, прицепы и спецтехнику. В среднем, ставки вырастут на 70-85%. Это изменение призвано стимулировать обновление автопарка и утилизацию старых машин, но также несомненно ударит по кошелькам тех, кто планирует покупку нового или подержанного автомобиля.

Упрощение процедуры оформления ДТП

С октября текущего года введено удаленное оформление дорожно-транспортных происшествий. Нововведение заключается в добавлении QR-кода на бланки извещений о ДТП, что позволит водителям быстро получить доступ к нужной информации на портале "Госуслуг" и использовать мобильное приложение для дистанционного оформления аварии. Это облегчит процесс взаимодействия с страховыми компаниями и ускорит получение положенных выплат.

Переход на единую систему страхования

Важным аспектом реформ является переход всех сервисов, использующих данные Российского союза автостраховщиков о полисах ОСАГО, на единую систему АИС страхования. Это должно упростить и унифицировать процесс получения и обновления страховых полисов через различные платформы.

Запланированное единое ОСАГО для РФ и Беларуси

Ожидается, что с 1 января следующего года начнет действовать единый полис ОСАГО для водителей из России и Беларуси. Это новшество призвано облегчить пересечение границ между двумя странами и упростить процедуры страхования для автомобилистов, часто путешествующих между странами.

Эти изменения могут вызвать неоднозначную реакцию среди водителей, но важно понимать, что они направлены на улучшение безопасности и управления автотранспортом на дорогах. Водителям следует внимательно изучить новые правила и подготовиться к изменениям, чтобы минимизировать возможные неудобств, сообщает avtocod.ru.

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