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Маринованная капуста с болгарским перцем и морковью: секреты опытной хозяйки

Маринованная капуста с добавлением болгарского ...

koolinar.ru

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Маринованная капуста с добавлением болгарского перца и моркови станет настоящим украшением осеннего меню. Эта яркая и ароматная закуска не только удивит ваших гостей, но и обогатит ваш стол полезными витаминами.

Воспользуйтесь советами опытной кулинарки, чтобы ваша капуста получилась идеальной.

Нужные компоненты:

  • Белокочанная капуста — 2 кг
  • Болгарский перец — 3 шт (желательно разного цвета)
  • Морковь — 2 шт
  • Чеснок — 5 зубчиков

Для маринада:

  • Вода — 1 л
  • Сахар — 100 г
  • Соль крупная — 2 ст. ложки
  • Уксус (9%) — 200 мл
  • Растительное масло — 150 мл
  • Лавровые листы — 3 шт.
  • Перцы: черный и душистый горошком — по 10 и 5 штук соответственно

Процесс маринования:

  1. Выбор капусты: идеально подходит плотная капуста, которая сохранит текстуру после обработки.
  2. Подготовка ингредиентов: нашинкованную капусту тонкими лентами смешайте с полосками перца и крупно натертой морковью. Добавьте измельченный чеснок.
  3. Приготовление маринада: в кастрюле смешайте воду, масло, соль, сахар и специи, доведите до кипения. Отстраните от огня и влейте уксус.
  4. Заливка овощей маринадом: распределите овощи в емкость для маринования и залейте горячим маринадом. Убедитесь, что овощи полностью покрыты жидкостью.
  5. Настаивание: после остывания маринада оставьте капусту при комнатной температуре на 12 часов, затем перенесите в холодильник на сутки.

Важные моменты:

  • Тонкая нарезка: тонко нашинкованная капуста лучше пропитается маринадом и будет более нежной.
  • Хранение: готовую капусту храните в холодильнике. В стерилизованных закрытых банках она может сохраняться до нескольких месяцев.

Значение блюда:

Этот рецепт не только делает ваше меню разнообразнее, но и привносит в рацион важные витамины и минералы. Капуста, богатая витамином C и клетчаткой, в сочетании с перцем и морковью, насыщенными антиоксидантами, обеспечивает мощную поддержку иммунитету.

Маринованная капуста с болгарским перцем и морковью — это не только полезно, но и невероятно вкусно. Пробуйте, экспериментируйте с специями и создавайте уникальные вариации на основе этого проверенного временем рецепта. Приготовление домашних заготовок — это замечательный способ сохранить лучшее из урожая на зиму.

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