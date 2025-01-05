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· 16+ · Алина Алмакаева

Мандариновые корки заливаю уксусом — и всю зиму в шоке своей хитрости: гениальный лайфхак для хозяек

Зимой, особенно в период новогодних праздников,...

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Зимой, особенно в период новогодних праздников, мандарины становятся одним из самых популярных фруктов. Однако кожура от цитрусовых чаще всего отправляется в мусорное ведро. Между тем, её можно использовать с пользой в хозяйстве и уходе за собой. Делимся простыми лайфхаками, которые помогут вам извлечь максимум из мандариновой кожуры.

Универсальное средство для уборки

Один из самых эффективных способов применения мандариновой кожуры — это создание натурального очищающего раствора. Для этого:

  1. Соберите кожуру мандаринов и сложите её в стеклянную банку.

  2. Залейте кожуру 9% уксусной кислотой.

  3. Оставьте смесь настояться, а затем перелейте её в пульверизатор.

Полученное средство идеально подходит для удаления жира и копоти с кухонных поверхностей. Просто распылите раствор на загрязнённые участки и вытрите сухой тряпочкой. Экономично и эффективно, особенно для предновогодней уборки!

Домашний тоник для лица

Мандариновая кожура может быть полезной и для ухода за кожей. Залейте свежую кожуру минеральной водой, чтобы получить натуральный тоник для лица. Этот тоник помогает очистить кожу, повысить её упругость и освежить цвет лица. Храните средство в холодильнике для сохранения его свойств.

Ароматизация дома

Если хотите придать дому уютный цитрусовый аромат, разложите мандариновые корки в шкафах или поместите их в тканевые мешочки. Это станет отличной альтернативой покупным ароматическим саше и наполнит пространство свежестью.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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