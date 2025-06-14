Мама научила готовить вкуснятину из детства: пара яиц и пачка творога — завтрак за пять минут

Этот легкий завтрак сочетает в себе пользу творога и воздушную текстуру омлета.

Для его приготовления вам понадобятся два яйца, 100 граммов свежего творога средней жирности (5-9%), одна-две чайные ложки сахара (по вкусу), щепотка ванильного сахара и столовая ложка растительного масла для жарки.

В глубокой миске тщательно смешайте яйца и творог. Если творог имеет зернистую текстуру, лучше протереть его через сито для более гладкой консистенции. Добавьте сахар, ванильный сахар и по желанию немного соли для баланса. Взбейте массу до получения однородной смеси.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Аккуратно вылейте творожно-яичную массу и накройте крышкой. Готовьте 5-7 минут, не перемешивая – омлет должен схватиться сверху, оставаясь мягким внутри.

Для лучшего результата можно воспользоваться несколькими советами:

Для пикантного варианта замените сахар на рубленую зелень и черный перец.

Подавайте омлет сразу после приготовления с ягодами или сметаной – омлет слегка оседает при остывании.

Если хотите получить румяную корочку, снимите крышку за минуту до окончания готовки.

Благодаря творогу, это блюдо получается сытным, но легким – отличное начало дня!