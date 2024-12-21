Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Люди в ярости сдают свои билеты: в поездах делать это запрещено - как теперь будут передвигаться пассажиры РЖД

В 2024 году Российские железные дороги ввели зн...

privzd.rzd.ru

Подписаться в Telegram

В рамках обширной программы модернизации, Российские железные дороги в 2024 году внедрили ряд инновационных решений для повышения стандартов комфорта и безопасности на своих маршрутах дальнего следования.

Нововведения охватывают всё: от улучшенного распределения мест до регулирования использования электронных устройств, каждое из которых призвано оптимизировать путешественнический опыт.

Инновации в распределении мест

В купейных и плацкартных вагонах теперь действует новый режим использования нижних полок. Пассажиры, занимающие верхние места, получили право пользоваться нижними полками в часы приема пищи: утром, днем и вечером. Это решение призвано улучшить условия для всех пассажиров, обеспечивая равный доступ к удобствам, особенно во время еды.

Регулирование использования технологий

РЖД стремится создать максимально комфортную и тихую обстановку в пути. Введение ограничений на открытое использование мобильных устройств без наушников и громкие разговоры стало ответом на пожелания пассажиров. Эти меры должны помочь сохранить спокойную атмосферу, позволяя всем насладиться поездкой без лишних раздражителей.

Поднятие уровня сервиса

Среди прочих улучшений - новшества в питании и комфорте:

  • Обновленное меню в вагонах-ресторанах предлагает разнообразные и качественные блюда.
  • Индивидуальное климат-контрольное оборудование в купе класса люкс позволяет пассажирам самостоятельно настраивать температуру.
  • Дополнительные розетки и USB-порты удовлетворяют потребности в постоянной доступности зарядных устройств.
  • Цифровая информационная система обеспечивает актуальной информацией о маршруте, времени прибытия и возможных задержках.

Рекомендации для пассажиров

Для адаптации к нововведениям РЖД советуют заблаговременно ознакомиться с обновленными правилами, пользоваться наушниками для личного прослушивания и заранее планировать свои потребности в энергии для устройств.

Эти улучшения делают путешествия на поездах РЖД более приятными и расслабляющими, подчеркивая внимание компании к потребностям современных пассажиров и их комфорту в дороге.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

11 часов назад

Дефицит врачей в Татарстане снизился до 1200 человек

Интересное в Казани

день назад

Причина трети всех смертей в мире: врач из Казани объяснил, как избежать серьезной опасности

как выглядит барьерная защита от тараканов в квартире

Новости Татарстана

20 часов назад

С 1 января прекращает работу: WhatsApp в России принял трудное решение

Новости России

2 дня назад

Т2 и ВТБ запустили совместный продукт: вклад с повышенной ставкой для пользователей подписки MiXX

демонтаж унитаза расценка в смете в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

час назад

Беспилотник врезался в 37-этажный небоскреб в Казани

Новости Казани

день назад

Сотрудники Росгвардии задержали воров в магазине Казани

Новости Казани

день назад

Владимир Путин дал ответ на вопрос жертвы мошенников из Казани

Новости Казани

день назад

Владимир Путин положительно отметил Казань и назвал город одним из лучших в Европе

Новости Татарстана

день назад

Челнинка закрыла себя в машине, чтобы авто не конфисковали приставы
Новости Казани
час назад

В Казани дроны ВСУ ударили в несколько жилых домов

В Казани сразу в несколько жилых домов прилетел...

Новости Казани

52 минуты назад

Росавиация: аэропорт Казани закрыт

Новости России

день назад

АО «Транснефть – Прикамье» в 2024 году передало 42 единицы техники новым регионам России

Новости Татарстана

13 часов назад

До конца года в Челнах сдадут ещё 15 новостроек

Новости Татарстана

17 часов назад

Двое жителей Бугульмы отравились угарным газом
«Учителей никто не уважает»: почему в РТ острый...
Лонгриды
2 дня назад

«Учителей никто не уважает»: почему в РТ острый дефицит педагогов

Новости Татарстана

17 часов назад

Экс-главу отдела МЧС РТ осудили за 58 взяток в размере 5 млн рублей

Новости Татарстана

18 часов назад

Задержанный глава Минзеимущества Татарстана отрицает обвинения в мошенничестве

Новости Татарстана

18 часов назад

Для поддержки семей Татарстана НКО РТ получили гранты на 53 млн рублей
Больше пользователей, выше скорость: билайн в Т...
Важное в РТ
4 дня назад

Больше пользователей, выше скорость: билайн в Татарстане завершил проект по передаче части частот из 3G в LTE