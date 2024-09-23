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"Любимый мужчина рядом": Динара Сатжан выложила фото с Валерием Меладзе

Известная казахстанская журналистка и блогер Ди...

kznews.kz

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Известная казахстанская журналистка и блогер Динара Сатжан отметила свой 42-й день рождения. Местом для торжества выбран алматинский аэропорт, где Динара встретила свой день в компании выдающихся личностей. Об этом она сообщила в своих социальных сетях, поделившись эмоциями и фотографиями события, что вызвало большой резонанс среди ее подписчиков.

В своем публичном обращении Динара выразила благодарность за окружающую её любовь и поддержку:

«Я невероятно признательна за каждого человека в моей жизни — мою семью, друзей и коллег. Всех их объединяет любовь и поддержка, которые они мне дарят. Особенно сегодня, когда рядом со мной находится тот, кого я люблю». Особое внимание привлекло присутствие Валерия Меладзе, известного российского исполнителя, который оказался рядом с именинницей на фото.

Подписчики Динары не упустили возможности выразить свои чувства и пожелания через комментарии:

  • «Видимо, Альбина Джанабаева сейчас не в восторге от этой фотографии!»,
  • «Вот это поворот, Меладзе выглядит как обычный прохожий!»,
  • «Поздравляю, Динара! Пусть ваша жизнь будет такой же яркой и насыщенной, как и сегодняшний день!»,
  • «Счастья, здоровья и любви в ваш День Рождения, Динара! Вы вдохновляете нас своим примером»,
  • «Такой день рождения — мечта! Не каждый день Меладзе будет на фото с тобой, а не ты с ним!».

Этот день рождения для Динары Сатжан стал ярким событием, объединившим друзей и поклонников, и подтвердил ее статус как значимой фигуры в медийном пространстве Казахстана, пишет zakon.kz.

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