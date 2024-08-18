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«Ливерпуль» одержал победу над «Ипсвич» в первом официальном матче при тренере Слоте

В запоминающемся стартовом матче чемпионата Анг...

smi24.kz

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В запоминающемся стартовом матче чемпионата Англии, «Ливерпуль» демонстрирует свою силу, обыграв «Ипсвич» с убедительным счетом 2:0 на выезде. Под руководством тренера Арне Слота из Нидерландов, который не так давно заступил на пост, команда «Красных» открыла счет на 60-й минуте благодаря мастерскому удару Диогу Жоты. Через пять минут, на 65-й минуте, Мохамед Салах удвоил преимущество, оформив победу своей команды.


Этот матч стал первым официальным выступлением «Ливерпуля» под руководством Слота, и его успешный исход ставит команду в выгодное положение на старте сезона. В предстоящем туре, 25 августа, «Ливерпуль» ожидает домашний матч против «Брентфорд», в то время как «Ипсвич» будет готовиться к непростому поединку против «Манчестер Сити», который состоится 24 августа, пишет news.sportbox.ru.

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