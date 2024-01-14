Новости России
· Алина Алмакаева

Льготной ипотеки пришел конец: что случилось в январе 2024 года с дешевыми кредитами на квартиры

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С 11 января 2024 года Сбербанк введет комиссию в размере 7,5–11,5% от суммы кредита для застройщиков, чьи клиенты приобретут жилье по льготной ипотеке. Кубанские застройщики подтвердили получение соответствующего уведомления от банка.

По словам представителя одной из строительных компаний в Краснодаре, которая выразила свое мнение анонимно, снижение размера субсидирования банкам льготных ипотек, произошедшее 23 декабря, вероятно, способствует возникновению интереса к продаже небольших объектов за наличные.

По информации из источника, если покупатель квартиры воспользуется программой "Госпрограмма-2020" с базовой ставкой 8% годовых, застройщик должен будет заплатить банку комиссию в размере 7,5% от суммы кредита. Для программы "Семейная ипотека" комиссия составит 8,4%, для IT-ипотеки - 8,9%, а для дальневосточных и арктических программ - 11,5%. Если выбранная квартира не входит в список подлежащих субсидированию жилых комплексов, ипотеку в Сбербанке можно будет оформить только по базовой программе с процентной ставкой от 15,6%.

Другие банки пока не объявили о решении взимать комиссию с застройщиков.

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