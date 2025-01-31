Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Куриные яйца массово снимают с продажи: покупателей ожидает неприятный сюрприз на полках магазинов

Американский рынок в 2025 году ожидает новый вс...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

Американский рынок в 2025 году ожидает новый всплеск цен на яйца из-за острых проблем в птицеводстве, вызванных эпидемией птичьего гриппа.

Эта ситуация уже приводит к значительному сокращению популяции птиц на фермах по всей стране, как сообщает progorodsamara.

Нехватка яиц и ограничения для потребителей

Снижение производства яиц приводит к их дефициту на рынке, что заставляет торговые сети вводить специальные меры. Например, ритейлеры в Массачусетсе уже ограничивают продажу до двух упаковок на одну семью. Похожая ситуация складывается в Лас-Вегасе, где жители сталкиваются с пустыми полками в магазинах.

Значительное увеличение цен

По последним данным, средняя цена на дюжину яиц в декабре 2024 года достигла 4,15 доллара, что на 60 процентов выше по сравнению с 2023 годом и на 160 процентов больше, чем в 2019 году, когда цена составляла 1,41 доллара. Эксперты предвещают, что в следующем году цены могут вырасти ещё на 20%.

Будущее рынка яиц

Эксперты предостерегают, что продолжение эпидемии может вызвать дальнейший рост цен и усугубить дефицит. Потребителям рекомендуется планировать покупки заранее и искать альтернативные источники питания, чтобы избежать возможных неудобств.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Приближается пик активности Солнца: чем это грозит человечеству

Новости России

час назад

Сбер приглашает школьников принять участие в первой Всероссийской олимпиаде по предпринимательству

откуда берутся в доме клопы

Не у нас

день назад

Российские фигуристы были на борту разбившегося пассажирского самолёта в США

Не у нас

день назад

В США самолëт упал в воду при заходе на посадку

физика огэ подготовка в Москве

Не у нас

день назад

Взрыв будет, как 50 ядерных ударов по Хиросиме: к Земле стремительно несется опасный астероид

Не у нас

день назад

9-летний казахский вундеркинд разработал действующую модель АЭС

Не у нас

день назад

Настоящий апокалипсис: Землю накроет мощнейшая магнитная буря уже летом 2025 года

Не у нас

22 часа назад

Жена отправила мужу СМС из самолета за пару минут до крушения в США
Лонгриды
16 часов назад

Автобусный кризис Казани: причины роста цен и нехватки транспорта

Цены на проезд в общественном транспорте Казани...

Новости Татарстана

27 минут назад

В Татарстане автоинспекторы помогли беременной женщине

Новости России

час назад

Сбер приглашает школьников принять участие в первой Всероссийской олимпиаде по предпринимательству

Новости Казани

час назад

Прокуратура контролируют установление всех обстоятельств нападения на казанца

Новости Казани

2 часа назад

В Казани 30 января заметили Cybertruck от Tesla
Суд признал законным пожизненный срок казанском...
Новости Казани
3 часа назад

Суд признал законным пожизненный срок казанскому стрелку

Новости Казани

2 часа назад

В Казани судят женщину, которая, предварительно, убила сына ножом

Не у нас

3 часа назад

13-летнюю девочку похитили после уроков в Тюменской области

Новости Казани

4 часа назад

На жетоны для казанского метро потратят 7 миллионов рублей
Центр продвинутой аналитики Альфа-Банка и билай...
Новости России
6 дней назад

Центр продвинутой аналитики Альфа-Банка и билайн Big Data & AI представили решение для анализа турпотоков