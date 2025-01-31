Куриные яйца массово снимают с продажи: покупателей ожидает неприятный сюрприз на полках магазинов

Американский рынок в 2025 году ожидает новый всплеск цен на яйца из-за острых проблем в птицеводстве, вызванных эпидемией птичьего гриппа.

Эта ситуация уже приводит к значительному сокращению популяции птиц на фермах по всей стране, как сообщает progorodsamara.

Нехватка яиц и ограничения для потребителей

Снижение производства яиц приводит к их дефициту на рынке, что заставляет торговые сети вводить специальные меры. Например, ритейлеры в Массачусетсе уже ограничивают продажу до двух упаковок на одну семью. Похожая ситуация складывается в Лас-Вегасе, где жители сталкиваются с пустыми полками в магазинах.

Значительное увеличение цен

По последним данным, средняя цена на дюжину яиц в декабре 2024 года достигла 4,15 доллара, что на 60 процентов выше по сравнению с 2023 годом и на 160 процентов больше, чем в 2019 году, когда цена составляла 1,41 доллара. Эксперты предвещают, что в следующем году цены могут вырасти ещё на 20%.

Будущее рынка яиц

Эксперты предостерегают, что продолжение эпидемии может вызвать дальнейший рост цен и усугубить дефицит. Потребителям рекомендуется планировать покупки заранее и искать альтернативные источники питания, чтобы избежать возможных неудобств.