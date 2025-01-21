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Куда уж выше? Эксперт по недвижимости Нарт спрогнозировала рост цен на жилье в 2025 году

Эксперты прогнозируют умеренный рост стоимости ...

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Эксперты прогнозируют умеренный рост стоимости недвижимости в России в 2025 году.

Основательница New&Now Agency Ольга Нарт в беседе с «Лентой.ру» объяснила, что ключевые факторы, влияющие на цены, будут продолжать оказывать давление на рынок.

Рост цен: основные причины

По мнению Ольги Нарт, к концу 2025 года цены на жилье могут вырасти примерно на 15%. Она отметила, что это связано с рядом факторов:

  • Увеличение себестоимости строительных материалов;
  • Рост затрат на рабочую силу;
  • Высокий уровень инфляции;
  • Увеличение стоимости обслуживания кредитных линий.

Снижение спроса и акцент на качество

При этом наблюдается снижение спроса на покупку недвижимости из-за высоких ипотечных ставок и труднодоступности кредитов. Как отмечает Нарт, в таких условиях тренд смещается не в сторону удешевления жилья, а на тщательный выбор качественных проектов.

Динамика цен на вторичное жилье

Интересно, что на рынке вторичной недвижимости в старой Москве зафиксировано снижение цен. В районах Якиманка и Тимирязевский стоимость квадратного метра к концу 2023 года снизилась на 0,4% и 3,3% соответственно. В результате цена за квадратный метр составила 284,3 тысячи рублей в Якиманке и 610,3 тысячи рублей в Тимирязевском районе.

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