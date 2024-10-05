Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

Конфискации автомобиля теперь не избежать. В России поставили точку в спорном вопросе

Автовладельцы, нарушившие правила дорожного дви...

Подписаться в Telegram

Автовладельцы, нарушившие правила дорожного движения за рулем своего автомобиля, могут столкнуться с его лишением. Об этом сообщили россиянам в Первом кассационном суде общей юрисдикции, как передает PRIMPRESS.

Речь идет о тех, кто повторно садится за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Согласно обзору судебной практики, в таких случаях конфискация транспортного средства является обязательной мерой.

В "Российской газете" уточнили, что данная мера является результатом изменений, внесенных в законодательство России несколько лет назад.

Если правонарушитель успел избавиться от своего автомобиля, ему придется уплатить штраф.

Также подчеркивается, что даже совместное владение автомобилем не спасет от конфискации – в такой ситуации также будет произведена изъятие транспортного средства.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Интересное в Казани

день назад

Что будет, если не лечить зубы во время: удаление нерва и чистка канала  под микроскопом

вызов службы по избавлению от тараканов

Новости Казани

20 часов назад

В Казани нашли мёртвого 15-летнего ребенка в съемной квартире

Новости России

2 дня назад

Гигабайты впервые валюта: T2 обновляет программу обмена накопленного трафика

создание и продвижение сайтов в Краснодаре

Новости Татарстана

3 часа назад

Защитник ХК «Ак Барс» Никита Лямкин высказался о драке с Вячеславом Грецким

Новости Татарстана

день назад

54-летнего женщина насмерть затоптала татарстанца

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане в столкновении автобуса и кроссовера пострадали 3 человека

Новости Татарстана

день назад

Отец 14 детей из Татарстана Авраам Мэлех погиб в ходе СВО

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 2 октября тракторист умер на ж/д
Новости Казани
17 часов назад

За неделю в Казани спасли 3 вальдшнепов

По данным ведомства, в Татарстане таких птиц бо...

Новости Казани

16 минут назад

В Казани около Арбитражного суда построят 100-метровый ЖК

Новости Татарстана

18 часов назад

Банк ЗЕНИТ принял участие в Казанском международном юридическом форуме

Новости Татарстана

час назад

Бывшего зама ФСС по Татарстану Геннадия Титова наказали штрафом

Новости Татарстана

час назад

В РКБ провели редкую операцию на легкое и сердце
Самосвал остановил движение 2 троллейбусов и 3 ...
Новости Казани
6 минут назад

Самосвал остановил движение 2 троллейбусов и 3 трамваев в Казани

Новости Казани

час назад

В Казани 5 октября ожидается дождь

Новости Казани

час назад

В Казани готовятся открыть парк у театра Камала

Новости Казани

12 часов назад

В Казани насмерть сбили мужчину во время смены колеса
Все для школы: гайд по самому необходимому для ...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Все для школы: гайд по самому необходимому для юных гениев в 2024 году