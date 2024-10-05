Конфискации автомобиля теперь не избежать. В России поставили точку в спорном вопросе
Автовладельцы, нарушившие правила дорожного движения за рулем своего автомобиля, могут столкнуться с его лишением. Об этом сообщили россиянам в Первом кассационном суде общей юрисдикции, как передает PRIMPRESS.
Речь идет о тех, кто повторно садится за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Согласно обзору судебной практики, в таких случаях конфискация транспортного средства является обязательной мерой.
В "Российской газете" уточнили, что данная мера является результатом изменений, внесенных в законодательство России несколько лет назад.
Если правонарушитель успел избавиться от своего автомобиля, ему придется уплатить штраф.
Также подчеркивается, что даже совместное владение автомобилем не спасет от конфискации – в такой ситуации также будет произведена изъятие транспортного средства.
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