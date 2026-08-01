Штраф за коляску, велосипед и самокат в подъезде: жильцов предупредили о рисках

Обычная коляска у стены, детский велосипед возле лифта или самокат на лестничной площадке могут стать не бытовой мелочью, а поводом для штрафа. В многоквартирных домах такие вещи часто оставляют из-за нехватки места в квартирах, но по правилам пожарной безопасности они могут считаться препятствием на пути эвакуации.

О штрафах и допустимых местах хранения напомнила заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По данным «Парламентской газеты», за нарушение требований пожарной безопасности гражданам может грозить штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Почему нельзя хранить коляски и велосипеды на лестничной клетке

Размещение колясок, велосипедов и самокатов в подъездах стало одной из самых частых причин соседских конфликтов. Одни жильцы требуют освободить проход, другие объясняют, что в квартире просто нет места для крупногабаритных вещей.

Но лестничная клетка, лифтовой холл, коридор, подвал и чердак относятся к местам общего пользования в многоквартирном доме. Их нельзя использовать как личную кладовку, если вещи мешают проходу или создают угрозу при пожаре.

«Коляски, велосипеды, самокаты можно хранить в специально отведенных помещениях, например колясочных. Есть дома, которые сдавались и сейчас сдаются в эксплуатацию с такими помещениями», — рассказала заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Главная опасность в том, что при пожаре даже один предмет у стены может замедлить эвакуацию. В дыму люди двигаются хуже, видимость падает, а проход должен оставаться свободным.

Штрафы за вещи в подъезде: сколько придется заплатить

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена статьей 20.4 КоАП РФ. Размер штрафа зависит от того, кто допустил нарушение.

Для граждан штраф составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей. Индивидуальным предпринимателям грозит от 40 до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 300 до 400 тысяч рублей.

Если из-за нарушения произошел пожар, а чужое имущество было повреждено или уничтожено, суммы становятся выше. Для граждан штраф может составить от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 90 до 110 тысяч рублей. Для юридических лиц взыскание может достигать 700–800 тысяч рублей.

В отдельных случаях для бизнеса также предусмотрено административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Что говорят пожарные правила о захламлении подъездов

В МЧС России разъясняют, что при эксплуатации эвакуационных путей нельзя размещать мебель и предметы на путях эвакуации, у эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями и у выходов на крышу.

«Содержание общего имущества включает в себя, в том числе, меры пожарной безопасности», — сообщили в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю.

Это означает, что подъезд должен оставаться безопасным не только формально. Если коляска, велосипед или самокат мешают проходу, закрывают доступ к выходу, электрощиту, пожарному шкафу или затрудняют движение людей, претензии могут возникнуть даже при отсутствии пожара.

Почему старые дома оказались в зоне конфликта

Проще всего вопрос решается в новых домах, где проектом предусмотрены колясочные или другие помещения для хранения. Там жильцы могут оставлять крупные вещи без споров с соседями и без риска перекрыть эвакуационные пути.

В старом жилом фонде ситуация сложнее. В хрущевках и домах эконом-серий такие помещения часто не проектировались. Кроме того, часть общих помещений в прошлые годы была переведена в нежилой фонд и продана под офисы или другие коммерческие объекты.

«Когда прошла первая приватизация квартир, Жилищного кодекса еще не было, и многие помещения, предназначенные для использования всеми собственниками, были записаны на баланс органов власти или департаментов городского имущества. А после переведены в статус нежилых и распроданы, например, под офисы», — пояснила депутат Светлана Разворотнева.

Из-за этого жильцы нередко пытаются самостоятельно отгородить тамбур или часть коридора. Но такой вариант может создать еще больше проблем.

Почему нельзя самому сделать кладовку в тамбуре

Самовольное ограждение тамбура или части лестничной площадки считается нарушением сразу по двум причинам. Во-первых, это захламление или перекрытие общего пространства. Во-вторых, это фактическое отчуждение части общедомового имущества.

Для подобных решений требуется согласие собственников. Причем, как отметила Разворотнева, речь идет не о простом большинстве, а об одобрении всеми собственниками на общем собрании.

На практике получить такое согласие почти невозможно. Поэтому металлические двери, перегородки, шкафы и самодельные кладовки в тамбурах могут стать основанием для жалобы и последующей проверки.

Кто проверяет подъезды и почему нарушителей сложно найти

Контролировать такие нарушения могут пожарная инспекция, жилищная инспекция и другие надзорные органы. Жалобы также могут направляться через управляющую компанию, но штрафовать автоматически саму УК за чужую коляску или велосипед неправомерно.

Проблема в том, что проверяющим нужно установить конкретного нарушителя. Если вещь стоит в общем коридоре без признаков принадлежности, определить владельца бывает сложно.

Кроме того, эффективность контроля снижается из-за ограничений на плановые проверки. Внеплановые мероприятия обычно требуют обращения граждан и согласования, особенно если речь идет о потенциальной угрозе жизни и здоровью.

Где хранить велосипеды, коляски и электросамокаты

Самый безопасный вариант — использовать колясочную, кладовую, личное помещение, балкон или специально выделенное место, если оно предусмотрено в доме. В некоторых дворах жильцы по согласованию с управляющей компанией устанавливают навесы для велосипедов.

«Мне кажется, это очень хорошая практика, которую надо развивать. Отдельную инфраструктуру нужно делать и для электросамокатов», — сказала заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Особое внимание сейчас уделяют электросамокатам и электровелосипедам. Их аккумуляторы при неправильной зарядке или повреждении могут стать источником повышенной опасности, поэтому хранение такой техники в подъезде вызывает больше вопросов, чем обычный велосипед.

Как это повлияет на жильцов многоквартирных домов

Для жителей это означает простое, но неприятное правило: подъезд больше нельзя воспринимать как продолжение квартиры. Даже если вещь никому не мешала годами, жалоба соседа или проверка может закончиться требованием убрать ее и штрафом.

В то же время проблема не решается только наказаниями. В старых домах людям действительно часто негде хранить коляски, велосипеды и самокаты. Поэтому наиболее рабочим вариантом становятся общедомовые решения: оборудованные колясочные, дворовые навесы, велопарковки и отдельные места для электротранспорта.

Тема стала резонансной именно потому, что затрагивает почти каждый многоквартирный дом. Для одних это вопрос удобства, для других — безопасности. Но при пожаре свободный проход может оказаться важнее любого бытового компромисса.

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