«Когда вернутся наши?»: президент Путин объявил о демобилизации мобилизованных, но ключевые вопросы остаются без ответа

В июне 2025 года заявление Владимира Путина о начале демобилизации мобилизованных стало долгожданным событием для тысяч российских семей.

Впервые за полтора года президент официально подтвердил начало процесса возвращения военнослужащих домой, что вселило надежду. Однако радость вскоре сменилась тревогой из-за отсутствия конкретной информации по важнейшим вопросам.

Основная проблема заключается в отсутствии четких правил увольнения мобилизованных. Президент сообщил о начале процесса, но не уточнил, кто и по каким критериям сможет вернуться. Это породило неопределенность среди солдат и их семей.

Особенно тревожен вопрос для тех, кто пережил тяжёлые жизненные обстоятельства во время службы. Речь идет о случаях, когда у мобилизованных погибли родственники, дома требуется уход за больными или у самого военнослужащего развились психические расстройства из-за боевых действий. Как поступить таким людям, пока не ясно.

Министерство обороны, ссылаясь на портал «Объясняем.рф», предложило предварительные категории для демобилизации. Среди них:

— контрактники, срок службы которых истек до 2022 года;

— военнослужащие с тяжёлыми травмами или стойкими психическими расстройствами, хотя эксперты отмечают, что диагностика таких состояний часто бывает неточной;

— многодетные отцы или единственные кормильцы, но при наличии соответствующих документов, что само по себе может вызвать бюрократические проблемы.

«Теоретически первыми должны вернуться те, кто физически и морально исчерпан. Однако на практике это зависит от субъективного мнения», — пояснил военный психолог Дмитрий Семёнов.

Однако даже при наличии всех документов окончательное решение по демобилизации принимает полевое командование. Здесь возникают основные проблемы, поскольку командиры могут признать солдата «незаменимым» или затягивать процесс медицинских комиссий. Также может быть оспорен статус кормильца.

Юристы, знакомые с ситуацией, советуют родственникам мобилизованных тщательно собирать доказательства медицинских показаний и документировать семейные обстоятельства. В случае нарушения прав или затягивания процесса нужно обращаться в военную прокуратуру или привлекать внимание СМИ и правозащитных организаций сообщает thisnews.ru.

