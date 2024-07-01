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Клубника будет расти как на дрожжах: разведите это средство с водой и поливайте вечером

Стало известно об эффективном способе увеличения урожая клубники - использовать дрожжи в качестве подкормки

mykaleidoscope.ru

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Клубника - это не просто любимое многими лакомство. Это еще и ценным источник витаминов и минералов. Но для того, чтобы был хороший урожай, нужен и хороший уход за растением. Стало известно об эффективном способе увеличения урожая клубники - использовать дрожжи в качестве подкормки.

В дрожжах содержатся микроорганизмы, которые способствуют разложению органического материала в почве. Они обогащают ее питательными элементами. Помимо того, дрожжи влияют на структуру почвы, улучшая ее. Это важно для корневой системы клубники и ее роста.

Для раствора понадобятся:

10 г сухих или 100 г свежих дрожжей, 1 столовая ложка сахара и 10 литров воды.

Как готовить?

Дрожжи необходимо растворить в воде, после чего добавить сахар и перемешать. Раствор оставляем на несколько часов в тепле, чтобы началось брожение. Когда процесс брожения начнется - раствор готов к использованию.

Полив клубники лучше всего проводить вечером, чтобы избежать солнечных ожогов растения. Рекомендуем использовать 500 миллилитров для каждого растения. Поливать аккуратно, у корня. Подкормку следует делать два раза в сезон - на стадии активного роста и во время цветения.

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