Клещи погибают молниеносно: природное средство защищает лучше всех покупных аэрозолей
ngs.ru
С приходом теплых месяцев активизируются не только растения, но и такие паразиты, как клещи. Это представляет опасность для тех, кто часто отдыхает на природе или работает в саду.
Для борьбы с клещами часто используются дорогие аэрозоли, но что если можно найти более дешевое и не менее эффективное средство?
Доступное решение от учёных
Учёные нашли альтернативу дорогим аэрозолям, которая эффективно уничтожает клещей и значительно дешевле. Это раствор, созданный на основе эфирных масел и диметикона, который используется в косметологии.
Рецепт приготовления раствора:
Для того чтобы приготовить средство, вам понадобятся:
50 мл воды;
50 мл водки или изопропилового спирта;
15 капель эфирного масла лаванды;
15 капель эфирного масла чайного дерева;
1 чайная ложка диметикона.
Преимущества использования:
Безопасность: Это средство не содержит химических веществ, что делает его безопасным для всей семьи.
Эффективность: Эфирные масла лаванды и чайного дерева обладают высокой активностью против клещей, а диметикон создает защитную пленку, которая помогает уничтожать паразитов.
Экономия: Компоненты стоят недорого, что делает средство доступным для любого бюджета.
Удобство: Легко готовится и наносится на кожу и одежду.
Как использовать?
Перемешайте раствор перед использованием и распылите его на открытые участки кожи и одежду перед выходом на природу. Рекомендуется повторять нанесение каждые 2-3 часа.
Этот метод обеспечит вам защиту от клещей и сделает пребывание на природе более безопасным и комфортным.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец