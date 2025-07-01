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Клещи погибают молниеносно: природное средство защищает лучше всех покупных аэрозолей

С приходом теплых месяцев активизируются не тол...

ngs.ru

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С приходом теплых месяцев активизируются не только растения, но и такие паразиты, как клещи. Это представляет опасность для тех, кто часто отдыхает на природе или работает в саду.

Для борьбы с клещами часто используются дорогие аэрозоли, но что если можно найти более дешевое и не менее эффективное средство?

Доступное решение от учёных

Учёные нашли альтернативу дорогим аэрозолям, которая эффективно уничтожает клещей и значительно дешевле. Это раствор, созданный на основе эфирных масел и диметикона, который используется в косметологии.

Рецепт приготовления раствора:

Для того чтобы приготовить средство, вам понадобятся:

  • 50 мл воды;

  • 50 мл водки или изопропилового спирта;

  • 15 капель эфирного масла лаванды;

  • 15 капель эфирного масла чайного дерева;

  • 1 чайная ложка диметикона.

Преимущества использования:

  • Безопасность: Это средство не содержит химических веществ, что делает его безопасным для всей семьи.

  • Эффективность: Эфирные масла лаванды и чайного дерева обладают высокой активностью против клещей, а диметикон создает защитную пленку, которая помогает уничтожать паразитов.

  • Экономия: Компоненты стоят недорого, что делает средство доступным для любого бюджета.

  • Удобство: Легко готовится и наносится на кожу и одежду.

Как использовать?

Перемешайте раствор перед использованием и распылите его на открытые участки кожи и одежду перед выходом на природу. Рекомендуется повторять нанесение каждые 2-3 часа.

Этот метод обеспечит вам защиту от клещей и сделает пребывание на природе более безопасным и комфортным.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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