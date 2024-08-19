В связи с 79-й годовщиной освобождения Кореи, лидер КНДР Ким Чен Ын отправил телеграмму Владимиру Путину, где выразил поддержку России и высказал уверенность в её успехе в конфликтах, описанных как "священная война за мир и справедливость". Это заявление отражает глубокие и укрепляющиеся связи между двумя странами, особенно в контексте недавних двусторонних встреч на высшем уровне.

Поддержка в вызовах

Ким Чен Ын в своём послании подчеркнул роль российского народа и лидерства Путина в защите национальной безопасности и суверенитета страны. По его словам, Россия демонстрирует решимость и целеустремлённость, что, по мнению Кима, обязательно приведет к победе.

Исторические корни сотрудничества

Отметив значимость совместной истории в борьбе за освобождение Кореи, Владимир Путин в своём ответном послании упомянул важность памяти о бойцах Красной армии и корейских патриотах. Эти моменты истории продолжают влиять на современные отношения между странами, служа основой для текущего стратегического партнёрства.

Стратегические и дипломатические аспекты

За последние месяцы Северная Корея заявила о намерении возобновить переговоры с США и обсудить вопросы, связанные с ядерной программой и санкциями, особенно в случае избрания республиканского кандидата в президенты США. Это указывает на стремление КНДР к активной внешней политике и пересмотру своей роли на мировой арене.

Заключение

Поддержка, выраженная Ким Чен Ыном России, подчёркивает не только личные связи между лидерами двух стран, но и стратегическую направленность КНДР на укрепление международных альянсов. Это заявление также иллюстрирует важность сотрудничества и поддержки в условиях глобальных вызовов и изменений, пишет vedomosti.ru.