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Кевин Спейси не хочет съезжать из своего особняка, проданного с молотка

Известный актер Кевин Спейси оказался в центре ...

kino-teatr.ru

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Известный актер Кевин Спейси оказался в центре скандала. Ранее он отказывался съезжать из своего особняка в Балтиморе. И это при том, что дом продали на аукционе за неуплату долгов. Инвестор и экс-супруг Бритни Спирс выкупил недвижимость, но заехать в него было для Сэма Асгари не так просто.

Дом был продан на 3,24 миллиона долларов. Он состоит из пяти этажей. Внутри шесть спален, сауна, кинозал, семь ванных комнат, шикарная террасами на крыше.

Спейси заявил, что ему необходимо до шести месяцев для переезда и не предложил новому владельцу никакой компенсации за продление пребывания в доме, согласно отчетам The New York Post.

Эта ситуация выходит на первый план на фоне прошлых скандалов, связанных с Спейси, включая обвинения в сексуальных домогательствах, которые повлекли за собой значительные повреждения его репутации. Напомним, что в октябре 2022 года суд присяжных в Манхэттене оправдал его по одному из таких дел.

В настоящее время адвокаты обеих сторон находятся в процессе переговоров. Эта история привлекает внимание общественности, поскольку она охватывает элементы знаменитости, личной жизни и сложные финансовые операции, каждый из которых играет ключевую роль в дальнейшем развитии событий.

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